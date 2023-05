Obhájili prvenství z roku 2022. Tým PPK Malenovice A v sestavě Pavel Vítek, Martin Holiš, Milan Vítek zvítězil v 16. ročníku stolně tenisového poháru družstev Zlínský švec.

finále stolně tenisového Poháru Zlínský švec, PPK Malenovice | Foto: Tomáš Výmola

Malenovice ve finále porazily Louky 6:4 (Tomáš Holík, Miroslav Pastyřík, Petr Pastyřík). Bronzovou příčku vybojoval SK Slavičín (Jaroslav Kučera, Petr Rak, Radek Martinovský), čtvrté místo obsadilo béčko malenovického PPK (Milan Kolařík, Radek Sedláček, Ondřej Fagoš, Ladislav Kopeček), páté skončily Luhačovice (Petr Šebesta, Pavel Žmolík, Milan Žmolík).

,,V turnaji jsme chtěli obhájit prvenství z loňského roku. Ve finálovém duelu jsme byli mírným papírovým favoritem. V souboji o první místo jsme však narazili na silně motivovaného a kvalitního soupeře,“ uznal nejlepší hráč áčka PPK Malenovice Pavel Vítek.

,,Konečný výsledek 6:4 v náš prospěch se možná dal odhadnout, ovšem průběh utkání nikdo čekat nemohl. Už v úvodní čtyřhře jsme s Milanem Vítkem vedli nad dvojicí Tomáš Holík, Petr Pastyřík 2:0 na sety, přesto jsme tento debl nakonec prohráli. Naštěstí hned záhy v následující dvouhře Martin Holiš zdolal rovněž v pěti sadách nejlepšího hráče Louk Tomáše Holíka a utkání se začalo naklánět zpět na naši stranu,“ upozornil na začátek střetnutí Pavel Vítek.

Zajímavý průběh ale pokračoval až do konce duelu. Milan Vítek prohrál s Petrem Pastyříkem i Miroslavem Pastyříkem a Louky pořád držely naději na vítězství. Poté však Milan Vítek nečekaně zdolal Tomáše Holíka a triumf tak slavilo favorizované malenovické áčko.

,,Tak divoký zápas jsem dlouho nehrál. V něm nechyběly nečekané výsledky, ani dlouhé výměny. Diváci se skvěle bavili. Pro hráče obou družstev to ale bylo hodně psychicky náročné. I díky Loukám to však byl nádherný sportovní zážitek. Bylo to super finále,“ pochvaloval si Pavel Vítek.

Finálový turnaj se hrál na 3 stolech v tělocvičně Střední školy gastronomie a obchodu ve Zlíně.

,,V něm nejprve bojovala trojice SK Slavičín, PPK Malenovice B a Slovan Luhačovice v semifinálovém turnaji o 3. až 5. místo. Po nich v zápase o 1. příčku bojovaly týmy áčko PPK Malenovice a Louk. Vítězné Malenovice dostaly jako bonus 2 padesátilitrové sudy piva od malenovického pivovaru Zlínský Švec,“ informoval za pořadatele Tomáš Výmola.

Letošního ročníku Poháru Zlínský Švec se zúčastnilo 12 družstev.

,,Pohár začínal 1. kolem v říjnu 2022. Družstva hrála systémem na 2 porážky. Pavouk se skládal z části pro vítěze (Skupina A), jako ve vyřazovacím systému, tak i z části pro účastníky, kteří už jednou prohráli (Skupina B). Po všech odehraných zápasech základní části zůstalo ve hře 5 týmů a to 2 finalisté (Skupina A), kteří si jako jediná dvě neporažená družstva bez porážky zahrály duel o první příčku. Dva poražení semifinalisté doplnění vítězem (Skupina B) pavouka mezi sebou odehráli miniturnaj o celkové třetí až páté místo,“ vysvětluji kritéria letošního ročníku Poháru Zlínský švec Tomáš Výmola.

VÝSLEDKY FINÁLOVÉHO TURNAJE POHÁRU ZLÍNSKÝ ŠVEC 2022 – 2023:

SEMIFINÁLOVÝ TURNAJ (o 3. – 5. místo):

PPK Malenovice B – SK Slavičín 4:6, PPK Malenovice B – Slovan Luhačovice 7:3, Slovan Luhačovice – SK Slavičín 3:7.

FINÁLE:

PPK Malenovice – SK Louky 6:4

Milan Vítek, Pavel Vítek – Tomáš Holík, Petr Pastyřík 2:3 (6, 7, -6, - 8, - 9)

Pavel Vítek – Miroslav Pastyřík 3:0 (7, 1, 3)

Martin Holiš – Tomáš Holík 3:2 (12, 11, - 6, - 6, 8)

Milan Vítek – Petr Pastyřík 2:3 (- 13, - 6, 5, 4, - 10)

Pavel Vítek – Tomáš Holík 3:0 (4, 8, 6)

Milan Vítek – Miroslav Pastyřík 2:3 (9, - 9, - 6, 4, - 2)

Martin Holiš – Petr Pastyřík 3:0 (9, 8, 8)

Milan Vítek – Tomáš Holík 3:2 (- 8, 6, 7, - 9, 2)

Pavel Vítek – Petr Pastyřík 3:1 (6, 5, - 9, 5)

Martin Holiš – Miroslav Pastyřík 2:3 (- 6, 7, 7, - 8, - 6)

PŘEHLED VÍTĚZŮ POHÁRU ZLÍNSKÝ ŠVEC: