,,Přijeli k nám zástupci Zlínského kraje, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a také z Vysočiny a ze Slovenska. Z našeho regionu ve Zlíně poměřili síly judisté z Uherského Hradiště, Uherského Brodu a Kroměříže. Barvy pořádajícího domácího zlínského oddílu hájilo 38 judistů,“ informoval jeden z pořadatelů Michal Halaška.

Ve Zlíně se bojovalo v 57 váhových kategoriích. Pořadatelé vypsali kategorie U9 mláďata pro chlapce a dívky, U11 mláďata pro chlapce a dívky, MU13 pro mladší žáky, WU13 pro mladší žákyně, MU15 pro starší žáky a WU15 pro starší žákyně. Téměř ve všech se prosadili reprezentanti klubu SKP Judo Zlín.

,,Náš oddíl získal celkem 26 medailí. Zlato vybojovali Šimon Gargoš, Štěpán Balek, Filip Zahrádka a Vojtěch Lupač. Stříbrné pozice obsadili Vojtěch Vořechovský, Vít Ševčík, Vilém Ševčík, Adam Stříteský, Jiří Pavelka, Alex Malík, Klára Fuksová, Erik Prošek, Michal Krček, Richard Kadlčák, David Uhlář a Tomáš Hlaváč. Z třetích míst se radovali Max Škorpík, David Pechanec, Václav Mikeš, Nikolas Budík, Alex Budík, Kateřina Vichorcová, Filip Trávníček, David Černý, Tereza Kovalčíková a Eliška Blažková,“ vypočet domácí úspěchy Halaška.

Toho nejvíc překvapil Filip Zahrádka. ,,Filipovi se minulý rok vůbec nedařilo. Ve Zlíně to byl jeho první letošní turnaj. Svým výkonem však ostatním soupeřům nedal šanci a suverénně zvítězil ve váze do 46 kg mladších žáků. Nezklamali ale ani ostatní naši závodníci. Trenéři byli spokojení se všemi našimi reprezentanty. Ti, kteří nedosáhli na stupně vítězů, měli víc obsazené váhy. A přestože měli těžké soupeře, tak do zápasů dávali všechno. Někdy ovšem našim borcům chybělo štěstí,“ chválil všechny zlínské judisty Michal Halaška.

Velká cena Zlína byla po mnoha letech zase velkým turnajem v judu v krajském městě. A protože se letos vydařila, tak zlínský klub už plánuje její přádání i v roce 2021.