Téma na nejbližší trailer mám v hlavě už dlouho. Jenom to bude těžké natočit. O čem trailer bude, ale pochopitelně neřeknu. Mám rád kouzlo, když se video rozjede a nikdo neví, co z něho ,,vyskočí“ Herecké obsazení zatím hledáme.

První video v roce 2012 je natáčelo venku, kdy bylo -10°C. V tomto mrazu jsme se ale měli tvářit, že jedeme pohodový jarní závod. Pád z kola byl tenkrát reálný. Při druhém traileru v roce 2013 jsme rozbili novou kameru, když na mě padal strom. Při sedmém traileru v roce 2018 hlavní hrdina skončil na ambulanci s vyhozeným ramenem. Videa jsou také krásná vzpomínka na ty, co si v nich zahráli, ale už tady s námi nejsou.

Hodně práce je svépomocí. Proto i herci jsou z našich ,,vesanských“ řad. Kolem natáčení například hodně zapojuji svého otce MVDr. Jaroslava Koplíka. První známé osobnosti se objevily až na videu k jubilejnímu 10. ročníku v roce 2019. Byli to Michal Suchánek, Richard Genzer, Horst Siegl, Jakub Kohák a Vladimír Hron.

Kolikátý to už letos byl trailer k Rohálovské padesátce?

Byl to pro nás amatéry zážitek s ním strávit celý jeden den. Hodně jsme se s ním zasmáli. Byla s ním sranda při rozhovoru i u neveselých témat. Spolupráce s panem Čtvrtníčkem byla přátelská a profesionální. Do natáčení zapojil hodně vlastní improvizace. Pochvaloval si také naši slivovici (úsměv).

Jeden herec Petr Čtvrtníček, dva neherci Martin Koplík a Pavel Mrázek, režisér, scénárista a střihač David Kočár, kameraman Lukáš Masta Jirkovský, pomocný kameraman Petr Šiška, zvukař Vladimír Šiška, kostymérka a o make up se starala Zuzana Mazáčová a dva pomocníci Lenka Vahalová a Pavel Nedvídek. Celkem to bylo 10 lidí.

Bylo to v neděli 1. března 2020, tedy v den, kdy byl v Česku oznámený první případ Covidu 19. Natáčelo se celou neděli v Praze na Žižkově.

Námět na videoupoutávku k letošní Rohálovské padesátce vznikl už v únoru 2020. Poté to bylo podobné jako s upoutávkami v minulých letech. Nejtěžší bylo najít hlavní ,,zápletku“. Když se našla, detailně se rozepsala do scénáře. Role se obsadily podle toho, kdo měl chuť a čas si ve videu zahrát. Důležité rovněž bylo dostatečně dopředu najít prostory a mít vše dobře naplánované, tak aby se natáčení stihlo maximálně za jeden až dva dny. Násobně víc času pak zabrala postprodukce.

ROZHOVOR/ Mezi nejoblíbenější bikemaratoty ve Zlínském kraji patří RAAB Rohálovská padesátka. Pořadatelé padesátikilometrového závodu se do Prusinovic snaží bikery nalákat také pomocí videoupoutávek.

