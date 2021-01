,,Ta však měla z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, protože nebylo možné shromažďování většího počtu lidí, pouze virtuální podobu. Účastníci proto nebyli omezení startem v určitou hodinu ani typem pohybové aktivity. Výsledky pak zasílali online formulářem. A tak mezi evidovanými výkony byly třeba dvacetikilometrové výběhy a pohybové aktivity jako jízda na kolečkových lyžích, veslování, nebo běh na pásu,“ upozorňuje jeden z organizátorů tradiční sportovní akce na Valašsku Jiří Dohnal.

Štěpánská stovka není v pravém slova smyslu závod.

,,Při ní se setkají běžci a sportovci z Valašských Klobouk a blízkého okolí. Je to takový ,,běžecký happening“. Jejím smyslem je co nejvíc motivovat lidi k pohybu. Místní sponzoři ji také za každý zdolaný kilometr podporují finančním příspěvkem. Ten se pak použije na dobročinné účely. Aby se nám podařilo zachovat alespoň kontinuitu této sportovní akce, tak jsme ale letošní ročník Štěpánské stovky kvůli restrikcím pořádali pouze v minimalistickém formátu. A to bez finančních příspěvků a sponzorských darů,“ vysvětluje Dohnal.

Celkem se virtuální Štěpánské stovky 2020 zúčastnilo 23 sportovců. Ti kromě toho, že spálili spoustu kalorií, zdolali vzdálenost 326,7 kilometru.

Každý účastník byl také zařazený do losování o ceny od sportovního sdružení Běhatlon VK. Ceny však letos byly spíše symbolické. Losovalo se o trička, švihadla, cyklodoplňky, nebo medaile pro děti.

Drobné odměny dostali Eliška Vaculíková (zlatou medaili pro nejmladšího účastníka), Jan Vaculík a Michal Vaculík mladší (cyklodoplňky), Radim Pavlůsek, Markéta Hrabinová, Radka Krpenská mladší (tričko Alpine Pro s motivem Olympijského běhu) a Lucie Šimoníková, Věra Lysáčková a Martin Ptáček (funkční tričko Běhatlon).

VIRTUÁLNÍ ŠTĚPÁNSKÁ STOVKA VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH 2020:

(jméno, příjmení, druh aktivity, vzdálenost, čas)

Eva Fialová: běh, 7 km, 52 minut.

Radim Pavlůsek: běh, 9,3 km, 60 minut.

Aleš Fiala: běh, 11,4 km, 1 hodina 7 minut.

Lucie Šimoníková: běh, 7,8 km, 44 minut.

Markéta Hrabinová: běh, 8 km, 45 minut.

Radka Krpenská: běh, 10 km, 1 hodina 9 minut.

Radka Krpenská ml.: běh, 10 km, 1 hodina 9 minut.

Jaroslav Krpenský: běh, 10 km, 1 hodina 9 minut.

Jiří Dohnal: běh, 22 km, 2 hodina 28 minut.

Martin Dohnal: koloběžka, 22 km, 2 hodina 28 minut.

Michal Vaculík: běh, 20,2 km, 1 hodina 34 minut.

Michal Vaculík ml.: běh, 1 km, 5 minut.

Jan Vaculík: běh, 1 km, 5 minut.

Eliška Vaculíková: běh, 300 metrů, 2 minuty.

Radek Bačo: kolečkové lyže, 57,6 km, 4 hodiny 23 minut.

Pavel Fojtů: kolečkové lyže, 57,6 km, 4 hodiny 23 minut.

Julie Dohnalová: indoor rowing, 20 km, 1 hodina 55 minut.

Michal Šuchma: běh, 9,74 km, 51 minut.

Martin Kocourek: běh, 7,25 km, 46 minut.

Martin Kocourek ml.: běh, 7,25 km, 46 minut.

Václav Kocourek: běh, 7,25 km, 46 minut.

Věra Lysáčková: běh, 10 km, 60 minut.

Martin Ptáček: běh, 10 km, 56 minut.