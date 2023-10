Už 75. ročník Běhu přes Valašské kotáry pořádá v neděli 15. října Atletický klub Zlín. Start jednoho z nejstarších závodů na Moravě podporovaném statutárním městem Zlín a Zlínským krajem, k jehož původnímu názvu byl doplněn přídomek Městský běh Zlínem, je naplánován na náměstí Míru na 9.30 hodin.

Už 75. ročník Běhu přes Valašské kotáry pořádá v neděli 15. října Atletický klub Zlín. | Foto: Zbyněk Raška

Závod je zároveň Memoriálem Gustava Bělského a Memoriálem Ivana Hejtmánka.

Do centra Zlína se závod vrací po čtyřleté pauze. V roce 2020 se nekonal kvůli covidovým opatření, v roce 2021 a 2022 se kvůli rekonstrukci městského tržiště konal neobvykle na dráze na zlínském atletickém Stadionu Mládeže.

,,Od roku 2000 jsme původní místo na kopci Barabáš přesunuli kvůli zvýšení atraktivity do centra krajského města,“ vysvětluje jeden z pořadatelů tradičního podzimního běžeckého podniku Bohumil Vrána.

Městský okruh v centru Zlína dlouhý 1370 metrů povede od radnice cestami v přilehlém parku, atleti pak proběhnou pod tržištěm Pod kaštany a cíl je opět před zlínskou radnicí. Muži se startem závodu v 12.15 hodin ho absolvují šestkrát, ženy od 11.20 hodin poběží 2 okruhy.

Pro nejlepší běžce a také za překonání mužského i ženského traťového rekordu jsou připravené finanční odměny.

,,Historie Valašských kotárů se začala psát už v roce 1948. Mezi vítězi jsou taková jména jako Gustav Bělský, Jindřich Roudný, Bohumír Zháňal, Stanislav Nebojsa, Josef Podmolík a Vlastimil Bukovjan. V roce 1957 u nás dominoval dokonce Emil Zátopek. V posledním desetiletí brali prvenství Michal Nejedlý, Miroslav Vanko, Milan Kocourek, Jakub Bajza, Martin Kučera, Lukáš Kourek, nebo Jiří Čípa. Od roku 2012 do roku 2014 u nás třikrát po sobě nenašel přemožitele Petr Vitner. Mezi ženami v minulosti devětkrát dominovala Alena Stancová. V novodobé historii si k nám čtyřikrát pro prvenství přijela Polka Agnieszka Gortel. Čtyřikrát se z první příčky radovala i naše odchovankyně Kateřina Hálová,“ prozradil Vrána.

Přihlášky ke startu přijímá do čtvrtku 12. října předseda klubu Lukáš Vojtek (telefon 774 437 268, e-mail info@atletikazlin.cz.), příp. Bohumil Vrána (tel. 728 345 551, nebo e-mail b.vrana@wo.cz

V krajním případě není problém prezentovat se ještě v neděli vždy hodinu před startem jednotlivých kategorií, ale za zvýšené startovné.

V loňském roce na atletickém oválu na zlínském Stadionu Mládeže mezi muži první místo vybojoval reprezentant pořádajícího AK Zlín Filip Vabroušek. Ten v závodu dlouhém 10 kilometrů dosáhl času 32:37. Mezi ženami v 3 kilometrovém závodu zvítězila rovněž reprezentanta AK Zlín Kateřina Hálová, jež se blýskla časem 11:16.

Poslední ročník Běhu přes Valašské kotáry na městském okruhu v okolí zlínského náměstí Míru v roce 2019 mezi muži závod dlouhý 8,4 kilometru vyhrál v čase 27:34 Brňan Lukáš Kučera (VSK Univerzita Brno). Mezi ženami vítězná Pavla Štoudková z AK Olymp Brno na 2,8 kilometrové trati zaběhla čas 10:10.

Mužský traťový rekord v centru Zlína drží z roku 2013 časem 25:39 Petr Vitner z TJ Nové Město na Moravě. V ženách je traťovou rekordmankou ze sezony 2007 Polka Agnieszka Gortel (TS ASK Chorzów, 9:26).

ČASOVÝ HARMONOGRAM 75. ROČNÍKU BĚHU PŘES VALAŠSKÉ KOTÁRY VE ZLÍNĚ (neděle 15. října)

9:30 atletická miniškolička (2016 – 2023) – 400 metrů.

9:45 mladší přípravka (2014 – 2015) – 400 metrů.

10:00 starší přípravka (2012 – 2013) – 800 metrů.

10:15 mladší žáci (2010 – 2011) – 1 okruh.

10:30 mladší žákyně (2010 – 2011) – 1 okruh.

10:50 starší žáci (2008 – 2009) – 2 okruhy.

11:10 starší žákyně (2008 – 2009) – 1 okruh.

11:20 ženy do 39 let, ženy nad 40 let (1933 – 2003), dorostenky a juniorky (2004 – 2007) – 2 okruhy.

11:40 dorostenci a junioři (2004 – 2007) – 3 okruhy.

12:15 hlavní závod muži do 39 let, veteráni nad 40 let, nad 50 let a nad 60 let (1933 – 2003) – 6 okruhů