Spolek Běhy Zlín pořádá v sobotu 23. března 37. ročník Josefského běhu pro Poradenské a krizové centrum. | Foto: Milan Mikšík

,,Závod se uskuteční v okolí Burešova. Start hlavního 10kilometrového tradičního březnového krosového závodu v krajském městě, rozloženého do dvou okruhů, je na nádvoří Čiperovy vily, v 11.30 hodin. Z tohoto areálu trať nejprve povede zahrádkářskou osadou. Poté po lesní cestě směrem na Štákovy paseky. Po prvním kilometru následuje stoupání Štákovými pasekami až na lesní šotolinovou cestu nad Příluky. Tam se odbočí doleva a potom se po zpravené cestě poběží zpět do cíle na nádvoří Čiperovy vily. Vytrvalci tento okruh absolvují dvakrát,“ informuje jeden z pořadatelů Bob Komín.

,,Pro běžce jsme připravili také 5kilomtrový závod. Také ten se poběží střídavě po lesní a šotolinové cestě,“ prozradil ještě Komín.

Organizační tým ze spolku Běhy Zlín vypsal 5 mužských a 4 ženské kategorie. V okolí Burešova si zazávodí i junioři a juniorky. Na kratších tratích můžou poměřit síly i děti.

Prezence druhého letošního závodu ze seriálu Běhy Zlín bude probíhat v místě startu od 9 do 11 hodin. Startovné při online registraci je do středy 20. března 300 Kč. Později a na místě v den závodu 500 Kč. Mládež do 18 let do středy 20. března zaplatí startovné 100 Kč, později 200 Kč.

Účastníci akce mají možnost dobrovolně darem podpořit Poradenské a krizové centrum Zlín při online registraci nebo na místě.

,,Výtěžek z letošního zlínského Josefského běhu bude věnován Poradenskému a krizovému centru ve Zlíně, jehož jedna část sídlí v Čiperově vile na Burešově,“ upozornil Bob Komín.

V místě prezence ale není možné parkovat. K dispozici bude parkoviště u Kauflandu na Vršavě.

Komín očekává, že se závodu zúčastní zhruba 220 vyznavačů krosového běhu.

Součástí zlínského Josefského běhu je i doprovodný program pro rodiny s dětmi.

,,Připravený bude tvořivý koutek, skákací hrad a dovednostní soutěže. Uskuteční se i dětské běžecké závody, které proběhnou před hlavním závodem. Výjimečnou možností pro účastníky Josefského běhu jsou komentované prohlídky Čiperovy vily. Ty budou zahájeny v 9 hodin,“ poznamenal ještě za pořadatelský tým Bob Komín.

Loňský Josefský běh ve Zlíně mezi muži vyhrál vytrvalec z Malenovic Filip Vabroušek (Sykora running, 36:20). V závodě žen zvítězila Eva Kučerová z Lukova (Mattoni FreeRun Zlín, 43:34). V pětikilometrovém závodě se z prvenství mezi muži radoval Adam Linhart (AK Zlín, 19:38). Mezi ženami na stejné trase vybojovala první příčku v čase 24:01 Veronika Bagarová.

V loňském roce si v Josefském běhu ve Zlíně v obou závodech ve všech kategoriích zazávodilo 222 běžců a běžkyň.