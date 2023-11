V sobotu 2. prosince se ve Zlíně koná 36. ročník Mikulášského běhu. Start hlavního 10kilometrového závodu, rozloženého do dvou rovinatých okruhů, který se poběží na trati v okolí Louk, je na tamním fotbalovém hřišti, ve 12 hodin. Na stejném místě je také cíl.

Připravený je ještě 5 kilometrů dlouhý závod. V Loukách se uskuteční i dětské závody. Děti si v rámci doprovodného programu můžou od 10 do 11.30 hodin zazávodit v překážkovém běhu, který připraví Spartan group Holešov. Připraveno bude 10 překážek na zhruba kilometrové trase. U překážek budou asistovat čerti, andělé a Mikuláš. Malé děti nemusí absolvovat všechny překážky a můžou je na trati doprovázet rodiče.

Prezence probíhá od 9.30 a 11.30 hodin. Startovné při online registraci do čtvrtku 30. listopadu do půlnoci je 450 Kč, na místě v den závodu v sobotu 2. prosince 500 Kč.

Pořadatelé vypsali kategorie pro muže, ženy, veterány, veteránky, juniory, juniorky, dorostence a dorostenky. Populárního prosincového závodu se může zúčastnit i mládež a poměřit síly s kvalitními atlety můžou rovněž vyznavači amatérského běhu.

Výtěžek ze startovného letošního zlínského Mikulášského běhu bude už tradičně věnovaný Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek.

,,Závod odstartuje na travnatém plácku vedle fotbalového hřiště. Trasa pak vede po široké travnaté cestě podél řeky Dřevnice směrem do Prštného. Tady běžci přeběhnou řeku přes betonovou lávku a vrátí se po cyklostezce zpět do Louk. Zde se poběží po silnici U Dřevnice dál po cyklostezce směrem do Malenovic. U ulice Horní Mlýn se přes železo-dřevěný most přebíhá na druhý břeh Dřevnice a trasa pak vede opět po polní pěšině zpět do prostoru startu. Těsně před cílem pětikilometrového závodu se opět znovu přebíhá silnice U Dřevnice,“ zve do Louk všechny zájemce jeden z pořadatelů Mikulášského běhu Jiří Prokop.

Pořadatelé ze spolku Běhy Zlín pro děti i všechny ostatní běžce nachystali také spoustu dárků a zajímavý doprovodný program.

,,Připravili jsme mikulášskou nadílku od Cyrilových brambůrek a dalších partnerů, dále dětské běhy, dětské překážkové běhy, polní kuchyni s gulášem a plackami, pamětní medaile a další občerstvení. Chybět nebude ani mikulášský a čertovský rej v nejrůznějších kostýmech včetně čertovských masek Krampus,“ prozradil ještě Prokop.

V loňském roce hlavní 10kilometrový zlínský Mikulášský běh mezi muži vyhrál v čase 33:21 reprezentant AK Kroměříž Tomáš Navrátil, mezi ženami vypojovala první příčku Tereza Svobodová (Titan Trilife Zlín, 40:48). V 5kilometrovém závodu mužů zvítězil Adam Linhart (AK Zlín, 19:29), mezi ženami na stejné trati zvítězila Barbora Žaludková (AK Zlín, 22:22).

V Loukách si v obou závodech zazávodilo 279 vytrvalců a v dalších závodech 120 dětí.

Pro Nadaci Krtek se v loňském roce vybralo 216 400 Kč.