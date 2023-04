V letošním Zlínském sandálu se závodilo v 10 disciplínách. Vypsány byly závody na 50m volný způsob, 25m volný způsob, 50m znak, 25m znak, 50m prsa, 50m motýlek, 25m nohy s deskou, dále pak soutěž družstev – štafeta s trenéry, soutěž družstev – štafeta s pomůckami a novinkou byla štafeta 2x25m volný způsob (dítě + rodič).

Závodily děti ročníků narození 2006 až 2016.

Nejmladšími účastníky byly 7leté děti: Tomáš Haluza, Aneta Huťková, Natálie Polanská, David Stoklásek, Johana Šarmanová a Nela Váchová.

,,Pro nejmladší žactvo jsme připravili závody na 25 metrů, aby si i naši nejmenší zaplavali a užili skvělou atmosféru na bazéně plném diváků a fanoušků,“ informuje Macek.

Dohromady se závodu zúčastnilo 107 malých Žraloků ze Zlínského plaveckého klubu.

V rámci Sandálu si zazávodily rovněž štafety dětí s trenéry.

,,Největší pozornost ovšem sklidily smíšené dvoučlenné štafety dětí s rodiči, do kterých se přihlašovalo až v průběhu prvního bloku disciplín samotných závodů. Nakonec v této atraktivní štafetě startovalo celkem 47 dvojic. Plavalo se na 2x25m volný způsob. Do tohoto štafetového závodu se zapojila a plavala skoro polovina rodičů přihlášených dětských plavců. Do cíle doplavaly všechny štafety, včetně těch, ve kterých plavaly nejmladší 7leté děti. První místo vybojovali Terezie Majerská s tatínkem Romanem. Vyhráli ale úplně všichni, kteří našli odvahu a v rodinné štafetě si zazávodili,“ ocenil Aleš Macek.

V kategorii 8letých dětí, které závodily v disciplínách 25m volný způsob a 25m znak, byli nejlepší Jáchym Gresl, Anna Marie Chmelová, Alžběta Mandincová, Michéle Marečková, Zdeněk Marušák a Adam Smutný.

V kategorii 9letých dětí (25m volný způsob, 25m znak) na nejlepší výsledek dosáhli Eliáš Daněk, Lukáš Dolanský, Jan Henčl, Nela Hrbáčková, Jiří Krupica, Nella Mikulíková, Adam Stoklásek, Daniel Šiška a Magdaléna Šošolíková.

V kategorii 10letých dětí (50m volná způsob, 50m znak, 50m prsa) byli nejrychlejší Karolína Klátilová, Lucie Lukovicsová, Veronika Manová, Tomáš Pekařík, Jáchym Sporek, Barbora Šarmanová, Šárka Točeva a Ema Zámečníková.