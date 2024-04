Ve Zlínském sandálu si zazávodilo 158 plavců. Atraktivní byly štafety dětí s rodiči.

Závod dětí Zlínský sandál ve Zlíně | Foto: Gabriela Chudárková

Závodilo se v několika disciplínách a plaveckých stylech

,,V něm si děti mohly vyzkoušet a porovnat síly v několika disciplínách a plaveckých stylech s ostatními spoluplavci,“ prozradil jeden z pořadatelů ze Zlínského plaveckého klubu Aleš Macek.

V letošním Zlínském sandálu se závodilo v 10 disciplínách. Vypsány byly závody na 50m volný způsob, 25m volný způsob, 50m znak, 25m znak, 50m prsa, 50m motýlek, 25m nohy s deskou, dále pak soutěž družstev – štafeta s trenéry, soutěž družstev – štafeta s pomůckami a po loňské premiéře, která sklidila největší ohlas, také štafeta 2x25m volný způsob (dítě + rodič nebo prarodič).

Nejmladšími plavci byli Martin Kadlec a Nina Rybářová

Závodily děti ročníků narození 2006 až 2019. Nejmladšími účastníky byli 5letí Martin Kadlec a Nina Rybářová a 6letí Nicolas Hamrlík a Eliáš Skácel.

,,Pro nejmladší žactvo jsme připravili závody na 25 metrů, aby si i naši nejmenší zaplavali a užili skvělou atmosféru na bazéně plném diváků a fanoušků,“ informuje dále Macek.

Bojovaly i smíšené dvoučlenné štafety dětí s rodiči

Dohromady se závodu zúčastnilo 109 malých Žraloků ze Zlínského plaveckého klubu. Ve štafetách si zazávodilo dalších 49 dospělých plavců.

V rámci Sandálu si zazávodily rovněž štafety dětí s trenéry.

,,Největší pozornost ovšem sklidily smíšené dvoučlenné štafety dětí s rodiči nebo prarodiči, do kterých se přihlašovalo až v průběhu prvního bloku disciplín samotných závodů. Nakonec v této atraktivní štafetě startovalo celkem 49 dvojic. Plavalo se na 2x25m volný způsob. Do tohoto štafetového závodu se zapojila a plavala skoro polovina rodičů či prarodičů přihlášených dětských plavců. Do cíle doplavaly všechny štafety, včetně těch, ve kterých plavaly nejmladší 5leté děti. Nejzkušenějším účastníkem štafety byl 80letý Jiří Janečka, který vytvořil dvojici s vnučkou Alžbětou. První místo vybojovali Martin Klimek s tatínkem Karlem. Vyhráli ale úplně všichni, kteří našli odvahu a v rodinné štafetě si zazávodili,“ ocenil Aleš Macek.

Kdo patřil k nejlepším plavcům?

V kategorii 8letých dětí, které závodily v disciplínách 25m volný způsob a 25m znak, byli nejlepší Ondřej Buchta, Marianna Gazdošová, Nicolas Hamrlík, Lukáš Krahulec, Samuel Stodůlka, Ludvík Šimek a Nela Váchová.

V kategorii 9letých dětí (25m volný způsob, 25m znak) na nejlepší výsledek dosáhli Jáchym Gresl, Eliáš Daněk, Lukáš Dolanský, Jan Henčl, Anna Marie Chmelová, Alžběta Mandincová, Michéle Marečková a Adam Polášek.

V kategorii 10letých dětí (50m volný způsob, 50m znak, 50m prsa) byli nejrychlejší Nino Couffin Mudřík, Nela Hrbáčková, Adam Huňa, Tereza Fiodorová, Miriam Kašpaříková, Ema Krahulcová, Zdeněk Marušák, Patrik Šarman, David Válek a Hana Válková.