Přihlásit se je možné online a to do čtvrtku 15. září do 23.59 hodin. V tomto případě je startovné 150 Kč. Na místě v den závodu je startovné 250 Kč Sobotní prezentace bude probíhat poblíž místa startu na Březnické ulici v areálu stavební firmy ERGO VH mezi 8.30 a 9.40 hodinou.

,,Také letos jsme připravili závod na 5 kilometrů. V hlavním desetikilometrovém jsme vypsali 4 kategorie mužů, 3 kategorie žen, dále pak kategorie pro juniory a juniorky. V pětikilometrovém 2 kategorie mužů, 2 kategorie žen a kategorie pro juniory a juniorky Na zkrácených tratích si zazávodí také děti,“ prozradil ještě Prokop.

V loňském roce ve zlínské Strojařské desítce zvítězil dvaadvacetiletý Filip Vabroušek z Malenovic (Sykora running), který první příčku vybojoval za čas 34:53. Závod žen vyhrála Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky). Vytrvalkyně z Valašska ho ovládla časem 42:51.