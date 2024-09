Start 10kilometrového silničního závodu, který má převýšení 153 metrů, je v ulici K Majáku u točny MHD č. 31 (poblíž Správy a údržby silnic), v 10 hodin. V 10 hodin odstartuje také 5 kilometrů dlouhý závod.

,,Hlavní závod se poběží na certifikované trati po zvlněné lesní asfaltové silnici od Majáku přes rozcestí U Boudy směrem na Salaš. Obrátka bude na konci cyklostezky u závory. Cíl bude opět na Majáku. Obrátka v pětikilometrovém závodu bude na rozcestí u Boudy,“ informuje jeden z pořadatelů Jiří Prokop.

Přihlásit se je možné online a to do středy 18. září. V tomto případě je startovné 300 Kč. Na místě v sobotu v den závodu je startovné 500 Kč. Mládež do středy 18. září zaplatí startovné 100 Kč, v sobotu 200 Kč.

Sobotní prezence bude probíhat poblíž místa startu na Březnické ulici v areálu stavební firmy ERGO VH mezi 8.30 a 9.40 hodinou.

Parkování je možné v areálu Správy silnic. Odtud je to jenom 100 metrů k prezenci.

,,V hlavním desetikilometrovém závodě jsme vyhlásili 4 kategorie mužů, 3 kategorie žen, dále pak kategorie pro juniory a juniorky. Na pětikilometrové trati se bude závodit ve 2 kategoriích mužů, 2 kategoriích žen a v kategorii juniorů a juniorek. Na zkrácených tratích si můžou zazávodit také děti,“ prozradil ještě Prokop.

V loňském roce zlínskou Strojařskou desítku vyhrál Filip Vabroušek z Malenovic (Sykora running), který první příčku vybojoval v čase rovných 34 minut. V závodě žen zvítězila Eva Kučerová z Lukova (Mattoni FreeRun Zlín, 41:23).