,,Obrátková trať povede po zvlněné lesní silnici střídavě pokryté asfaltem a šotolinou směrem k Majáku, dále pak přes rozcestí U Boudy, do obce Salaš a zpět. Cíl bude opět na Kudlově,“ informuje jeden z pořadatelů Jiří Prokop.

Letos je možné přihlásit se pouze předem online a to do úterý 14. července do 24 hodin. Prezentace probíhá ve středu 15. července mezi 16.30 a 17.30 hodinou poblíž místa startu závodu v areálu stavební firmy ERGO VH.

Startovné je 150 Kč. Nejlepší běžci budou finančně odměněni.

,,Letos jsme připravili také závod na 5 kilometrů. V hlavním desetikilometrovém jsme vypsali 4 kategorie mužů, 3 kategorie žen, dále pak kategorie pro juniory a juniorky. V pětikilometrovém 2 kategorie mužů a 2 kategorie žen. Na zkrácených tratích si zazávodí také děti,“ prozradil ještě Jiří Prokop.

Loni ve zlínské Strojařské desítce zvítězil Jakub Exner z Jihlavy, který vybojoval první příčku za čas 35:12. Závod žen vyhrála Jana Žaludková ze Zlína, jež se blýskla časem 42:59.