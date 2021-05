,,Závod se uskuteční v okolí Burešova. Start hlavního desetikilometrového tradičního krosového podniku v krajském městě, rozloženého do dvou okruhů, je na nádvoří Čiperovy vily. Z tohoto areálu trať povede zahrádkářskou osadou. Poté po lesní cestě směrem na Štákovy paseky. Po kilometru následuje stoupání Štákovými pasekami až na lesní šotolinovou cestu nad Příluky. Tam se odbočí doleva a potom se po opravené cestě poběží zpět do cíle na nádvoří Čiperovy vily. Vytrvalci tento okruh absolvují dvakrát,“ informuje jeden z organizátorů ze Spolku Běhy Zlín Bob Komín.

Pořadatelé pro zájemce připravili i pětikilometrový běh.

,,Také ten se poběží střídavě po lesní a šotolinové cestě,“ prozradil dále Komín.

V letošním Josefském Běhu jsou vypsány 4 mužské a 3 ženské kategorie. V okolí Burešova si zazávodí i junioři a juniorky. Na kratších tratích můžou poměřit síly i děti. Dětské běhy se uskuteční hned po hlavním závodu. Registrace dětí bude na místě v prostorách zlínského Dětského centra.

Registrace do obou hlavních závodů ale probíhá pouze online do pátku 28. května na webu www.behyzlin.cz. Startovné je 300 Kč. Registrace a platba v den závodu není možná.

Pokud to opatření umožní, tak prezentace bude probíhat v neděli 30. května od 9. do 12. hodin formou výdejního okénka v Čiperově vile v Dětském centru Zlín. Pokud to nebude možné, tak prezentace bude na konci zahrádkářské kolonie na Burešově.

V místě závodu ale není možné parkovat. K dispozici bude parkoviště před Kauflandem na Vršavě.

,,Výtěžek z letošního Josefského běhu bude věnován Dětskému centru Zlín, které sídlí právě v Čiperově vile. Loni se pro tuto organizaci vyběhalo 40 000 Kč,“ upozornil Bob Komín.

Ten očekává, že se závodu zúčastní zhruba 250 vyznavačů krosového běhu.

Start 10 kilometrového i 5 kilometrového závodu proběhne ve stejném čase jako prezentace a to individuálně od 9 do 12 hodin. S minimálními rozestupy mezi běžci 1 minuta.

,,V cíli si pak všichni účastníci vyzvednou balíček s čerstvým ovocem od Tesca z Holešova, které podporuje Dětské centrum Zlín. Navíc děvčata ze zlínského Dětského centra pro běžce napečou 250 perníkových medailí. Takže každá bude originální.,“ zve na závod ve Zlíně Komín.

Loni v desetikilometrovém Josefském běhu ve Zlíně, který se rovněž konal v netradičním termínu v srpnu, závod mužů vyhrál díky času 36:26 domácí reprezentant týmu Edhouse.cz Jan Kolárik. V ženách zvítězila vytrvalkyně z Valašska Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 46:47).