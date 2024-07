Orientační soutěž pro historická vozidla bude rozdělená do dvou etap, doplněná jízdou zručnosti a plněním soutěžních úkolů. Celková délka soutěže je zhruba 100 kilometrů.

Centrum soutěže je na parkovacích plochách společnosti Vitar na třídě Tomáše Bati v Loukách.

Přejímka bude probíhat od 7.45 do 9.45 hodin. Start první posádky bude v 10.31 hodin, do cíle první posádka dojede v 16.01 hodin.

Vyhlášení výsledků soutěže je na programu v 17.30 hodin.

Pořadatelé vyhodnotí nejlepší tři posádky v kategoriích: motocykly do roku 1945, automobily do roku 1945, motocykly od roku 1946 do roku 1970, automobily od roku 1946 do roku 1970, motocykly od roku 1971 do roku 1994 a automobily od roku 1971 do roku 1994.