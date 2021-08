„Vše zásadní je připraveno, dolaďujeme již jen koncové věci,“ uklidňuje týden před startem jubilejního 50. ročníku Barum Czech Rally Zlín její ředitel Miloslav Regner.

Barum Czech Rally Zlín. Na snímku Miloslav Regner a Erik Cais | Foto: Deník/Martin Břenek

Jisté je, že do Zlína dorazí na tři sta posádek, které si to rozdají nejen o body do českého a evropského šampionátu v případě soudobých vozidel, ale i o body a prestiž mezi veterány.