Zlín – Již před podpisem smlouvy je vedení interligových házenkářek Zlína s trenérem Janem Salačem (na snímku), jenž by měl u kormidla vystřídat Aleše Kořínka.

„Jednání je na dobré cestě, obě strany mají o spolupráci zájem, na všem zásadním jsme domluvení. Ve středu jsem mluvil s vedením, které mi chystá návrh dvou-, respektive tříleté smlouvy, která by měla být v příštím týdnu podepsaná," potvrdil Salač. „Jednání opravdu probíhají, ale jasno bude až po neděli," konstatoval předseda zlínského klubu Pavel Sedláček.

Čtyřiatřicetiletý kouč v uplynulé sezoně pomohl házenkářkám Liberce mezi elitu. „Vedení severočeského klubu se ale začátkem června rozhodlo postup nepřijat a před týdnem se dokonce nepřihlásilo ani do první ligy," upřesnil trenér.

První kontakt mezi Salačem a Zlínem proběhl před čtrnácti dny. „O zájmu jsem věděl už dříve, a protože mi nevyšlo angažmá ve Slavii ani Písku, za nabídku Zlína jsem moc rád. Je to pro mě velká výzva," přiznává.

K týmu by měl zkušený kouč nastoupit začátkem července. „Vše je strašně hektické, už teď je deset minut po dvanácté. S přípravou bychom měli začít okolo 10. července. S jakým kádrem ale budu pracovat, zcela jasné není," pokrčil rameny Salač, který moc dobře ví o odchodech trojice reprezentantek Růčkové, Štěrbové (obě Most) a Kristýně Salčákové (Veselí), ke kterým se navíc přidala i Pavla Poznarová. Zlínská kanonýrka bude v příštím roce hájit barvy mistrovské Poruby.

„Pokud by i ona odešla, znamenalo by to prakticky ztrátu 450 gólů," děsí se kouč současně při pohledu na probraný trh s hráčkami. „Nahradit je nebude jednoduché, sehnat kvalitní posilu je totiž nyní nereálné."

Současně je ale připraven na práci s mladými talentovanými odchovankyněmi, které patří k tomu nejlepšímu v republice.

„Není to pro mě nová situace, problém mi to nedělá, jsem připraven Zlínu pomoci. Je jasné, že s novým omlazeným kádrem bychom v prvním roce na medailové ambice pomýšlet nemohli. Na druhou stranu nejsem alibista, ale maximalista," pousmál se Salač.

Přestože stále není papírově trenérem Zlína, na dálku se zájmem sledoval los nového ročníku WHIL. „Klidně se může stát, že první body získáme v prvním kole stejně jako až v pátém. Ale nemyslím si, že by byl los špatný, až čas vše ukáže," dodal Jan Salač.

Los 1. kola interligy házenkářek: Šaľa – ŠKP Senec, Slavia Praha – Baník Most, Jindřichův Hradec – Partizánske, Nitra – Michalovce, Zlín – Olomouc, Písek – Veselí nad Moravou, Poruba – volný los.