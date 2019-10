Již s náskokem dvou bodů vedou druholigoví házenkáři Napajedel skupinu severní Morava. Dařilo se také Rožnovu, který doma remizoval s Polankou.

TJ FATRA NAPAJEDLA – LESANA ZUBŘÍ 35:21 (18:7)

„Hned od začátku jsme se dostali do vedení a postupně jsme náskok navyšovali až na poločasových 18:7. I ve druhé půli jsme výsledek navyšovali a za podpory výborného publika dotáhli zápas do vítězného konce. Celý tým předvedl výborný výkon, ale i díky mnohým neproměněným šancím máme stále co zlepšovat,“ zhodnotil duel trenér Napajedel Petr Juráň.