Velká bitva na barumce! Pech vede před Kopeckým o 0,6 vteřiny. Paddon odstoupil

Bude to boj do posledních rychlostních zkoušek! Po první nedělní sekci Barum Czech Rally Zlín se do čela dostal Václav Pech, který před druhým Janem Kopeckým vede o 0,6 vteřiny. Třetí zůstává Maďar Csomós se ztrátou téměř 12 vteřin na vedoucího závodníka. V závodě už nepokračuje Hayden Paddon, který musel odstoupit.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Břenek