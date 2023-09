O celkovém umístění WBS 2023 se rozhodne už tuto sobotu na FK Spojovák BikeRally Zlín. Seriál WBS se skládá ze 6 závodů, z nichž se počítá 5 nejlepších výsledků. Před posledním závodem se tak kalkuluje, škrtá a ladí taktika pro zisk titulu, kdy rozhoduje každá desetina a každá pozice v cíli. Jak to vypadá ve všech kategoriích se jdeme podívat právě teď!

Pro tento přehled vycházíme z hypotézy, že všichni hlavní aktéři se zúčastní WBS Zlín a v případě absolvování všech dosavadních závodů nezapočítáváme nejhorší výsledek!

Absolutně:

Začneme rovnou královskou kategorií, tedy absolutním pořadím. Zde to letos nejlépe vychází Davidu Herclíkovi z Full Gas Academy MTB Team, který má průběžně 181 bodů. Na druhého Tomáše Huňu má náskok 13 bodů, a tak při Tomášově vítězství stačí Davovi i 4. místo k tomu, aby si zajistil svůj první titul WBS před několikanásobným šampionem Huňou. Huňa si ale musí hlídat i záda, protože o pouhých 5 bodů za ním číhá úřadující mistr Petr Maloch Malý. O dalších 5 bodů za Malochem je pak na čtverce Petr Janeček. Nikdo kromě této čtveřice už šanci na titul či umístění na bedně v podstatě nemá. Mezi touto čtverkou se můžou stát ještě velké věci, ale k tomu bude potřeba zásah dalších jezdců. Mezi ty, kteří dokážou zařezávat ty nejrychlejší patří například Kulhánek, Brázdil, Lošák nebo z Juniorů Kolečík a Húšť. Lošákův start je po zranění na Trnavě téměř vyloučený, Kulhánek jel pouze Tošovice (2. místo), u juniorských bombarďáků uvidíme, jak se dají dohromady z cestování po světě a zda přijedou.

Muži:

V mužích je situace obdobná, jen do bodových rozdílů promluvily dobré výsledky juniorů na některých závodech. I zde průběžně vede Dave Herclík se 181 body. Druhý Tomáš Huňa se 170 body ztrácí 11 bodů a může tak teoreticky dojít k raritní situaci, kdy Tomáš Huňa může porazit Herclíka v mužích, ale v absolutním pořadí si Herclík prvenství udrží. To se stane, pokud Huňa zvítězí ve Zlíně a Herclík bude čtvrtý. 5 bodů za Huňou je pak Maloch, na bramboře číhá s odstupem dalších 5 bodů Petr Janeček.

Junioři:

V juniorech je v průběžném vedení Dominik Bechný z týmu r-x-c.cz, o 5 bodů před Davidem Mikelem z SBT Fryšták. Pokud Filip udrží Davida za sebou, má titul téměř jistý. Zároveň ale Mikelovi vítězství ve Zlíně zaručí celkový titul, i když bude Bechný druhý. Nastala by rovnost bodů, ve které by ale měl výhodu Mikel díky dvěma vyhraným závodům. O třetí místo se popere dvojice Jaroslav Prchal a Stanislav Mlčák. Všichni z této čtveřice dokážou jet neskutečně rychle a diváci se mají určitě na co těšit.

Hardtail:

Pevným rámům už 5 let vládne Ondra Kikin Krhánek. Po skvělém úvodu sezony ale trochu zvolnil, naopak od poloviny neskutečně zrychlil a zabral David Pavelka. Výsledkem je jen optické vedení Kikina o 1 bod před Pavelkou. Ve Zlíně se tak rozhodne o vítězi v přímém souboji a titul vezme ten lepší na tratích nad hvězdárnou. O třetí místo se pak popere Tomáš Hrabec s Maxem Cieleckým které od sebe dělí 6 bodů ve prospěch Hrabce. V Hardtailech nás tak čeká téměř dvojí souboj generací.

Střelci:

Střelci jsou jedinou kategorií, kde je vítěz téměř jistý. Oliver Fiala za Rockshox servis Tišnov je po skvělé sezoně ve vedení o 44 bodů před Matyasem Kocurkem. Ztráta Fialova titulu je tak spíše teoretická. Kocurek se ale bude muset o druhé místo utkat ještě s Alešem Vlčkem, případně i Jáchymem Samkem, který ale tahá za nejkratší provaz se ztrátou 7 bodů na třetího Vlčáka a 11 bodů na Kocurka.

Gentlemen:

Mezi borci v letech 35-45 je na tom nejlépe Pavel Čokl Macháč za Snow and Bike Valašské Klobouky, s náskokem 14 bodů na dvojici Pančocha, Moláček. Čoklovi tak stačí i 5. místo, aby si titul vezl do Klobúk. Při rovnosti bodů to pak bude logicky řežba jako blázen mezi Zdendou Pančovhou a Lukym Moláčkem.

Legendy:

Mezi nejstaršími Legendami nás čeká krásný souboj o vítězství mezi vedoucím Leo Máchou z SK Gienger RPM-Stav A a Pavlem Mašláněm. Mezi oběma je rozdíl pouhých 3 bodů, a čeká nás tak v podstatě přímý souboj o to, kdo bude mistrem letošní sezony. Třetí místo si může zajistit Ruda Müller.

Ženy:

Mezi Ženami je situace totožná s Legendami…tedy že nejrychlejší dvě ženy si to rozdají o titul, když je mezi nimi rozdíl nepatrných 3 bodů. 181 bodů má zatím Míša Šantavá, druhá Verča Machová letos zapsala 178 bodů. Velmi dobře rozjeté na třetí místo to má Nikola Trlicová, která by si místo na bedně měla bez zásadních chyb v pohodě pohlídat.

Quad-Paradownhill:

Mezi Quadaři má nejblíže k titulu Honza Malec s 95 body. Druhý je Jirka Kudrna o 9 bodů zpět s 86 body. Třetí místo pak jistí Majkl Kosík, který zapisuje 50 bodů za vítězství na Trnavě, což byl bohužel jeho jediný letošní WBS závod. Jirka Kudrna tak ještě může zabojovat o teoretické prvenství, pokud ve Zlíně porazí Michala Kosíka i Honzu Malce, který však musí být právě třetí. V takovém případě by měli Kudrna s Malcem shodně 136 bodů i shodné umístění na jednotlivých závodech, a o titulu by tak rozhodl vyšší počet lepších výsledků z jednotlivých RZ – a to může rozsoudit jedině přední světový časoměřič Pluto.

Sečteno, podtrženo, seškrtáno, odečteno – ve Zlíně to bude ve všech kategoriích hodně vyhrocené, a s tradičním zlínským kotlem bude tempo šílené. Větší pozvánku na Bikerally už pro vás připravit ani nejde, tak se na všechny v sobotu těšíme!!!

Autor: Lubomír Hotař