„Po roční pauze k nám zpět přichází zkušený blokař Michal Čechmánek! Přejeme mu u nás všechno nejlepší!" zveřejnil klub informaci na začátku posledního květnového týdne prostřednictvím sociálních sítí.

36letý Čechmánek ve Zlíně začal působit v dorosteneckých letech. V roce 2013 se na tři roky vydal na zkušenou do Ostravy, ze které se vrátil do Fatry. Z Baťova města po dalších čtyřech letech odešel během uplynulého léta do Beskyd. Jak po vzájemném extraligovém zápase v prosinci přiznal, potenciální návrat tehdy nevyloučil.

„Je těžké na to nyní odpovědět. Nevím, zda by Zlín o mě někdy měl zájem. Určitě se sem vrátím, ale nevím, zda za sportem. Nejsem už úplně nejmladší. Uvidíme, zda to příští sezonu ještě zvládnu," prozradil Čechmánek po prohře Beskyd 2:3.

Fatra tak příchodem Michala Čechmánka pomalu skládá tým na následující extraligový ročník. V klubu setrvali nahrávači Radim Šulc a Karim Lamri, pokračovat bude také univerzál Jiří Adamec. Zlín naopak po devíti letech opustil Jakub Motyčka, po pětiletém působení skončil Daniel Čech, který odešel do týmu Lvi Praha.