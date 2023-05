Tři reprezentanti OOB TJ Slovan Luhačovice hájili barvy Česka v úvodním díle Světového poháru v orientačním běhu v Norsku. Ve Valeru si zazávodili Jonáš Hubáček, Vendula Horčičková a Michaela Dittrichová.

Vendula Horčičková vybojovala ve Světovém poháru v Norsku devětadvacátou příčku | Foto: IOF (International Orienteering Federation)

Na severu Evropy na nejlepší výsledek dosáhla Vendula Horčičková, která na 12 kilometrové klasické trati (22 kontrol, převýšení 550 metrů) vybojovala 29. místo.

,,Očekávala jsem po fyzické i technické stránce velmi náročný závod. Závodit a k tomu ještě ve Skandinávii tak brzy na jaře je netypické. V Norsku je hodně silově náročná podložka. Na trati jsou bažiny, vysoké borůvčí, vřes a mech. A na to se orientační běžec ze střední Evropy potřebuje chvíli adaptovat. Navíc ve Valeru bylo po našem příjezdu extrémní počasí. Teplota se pohybovalo mezi 2 a 5 stupni a sněžilo. Pro tělo to byl velký šok, zejména když v Česku bylo 20 stupňů,“ upozornila Vendula Horčičková.

Ta v prvním letošním závodu ve Světovém poháru nebyla stoprocentně zdravá.

,,Naštěstí v závodu na klasické trati se počasí umoudřilo, dokonce občas vysvitlo slunce, takže podmínky byly pro všechny regulérní,“ prozradila Horčičková.

Trať ve Valeru byla hezká, i když nenabídla tak zásadní volby postupů, jak jsem na klasické trati zvyklá. Je to dáno charakterem severského terénu, kde bývá nejrychlejší běhat rovně. Nejpodstatnější tak bylo volbu dobře realizovat v terénu a co nejpřesněji dohledat kontroly. To se mi dařilo v první části závodu do diváckého průběhu. Po něm se u mě začala projevovat fyzická únava, pravděpodobně i díky mému ne úplně ideálnímu zdravotnímu stavu. Začala jsem dělat drobné chyby v dohledávkách kontrol a poslední dva delší postupy jsem nerealizovala dobře. Tím jsem ztratila několik minut,“ přiznala Vendula Horčičková.

,,Byla to škoda, protože jinak byl můj výkon velmi dobrý, ale ve Světovém poháru každá minuta navíc znamená v konečném účtování ztrátu několika míst ve výsledkové listině. Se ziskem devětadvacáté příčky jsem však spokojená. A to vzhledem k okolnostem a obrovské konkurenci, která je vždy na závodech Světového poháru kvalitnější, než na mistrovství světa. Ve Světovém poháru totiž může startovat až 9 závodníků z nejsilnějších zemí, zatímco na mistrovství světa pouze 3,“ uvedla ještě orientační běžkyně z Přerova hájící barvy Luhačovic Vendula Horčičková.

Michaela Dittrichová na klasické trati skončila dvaašedesátá.

V 15 kilometrovém závodu mužů na klasické trati (30 kontrol, převýšení 660 metrů) obsadil Jonáš Hubáček 48. místo.

V Norsku se závodilo i na krátké trati. V tomto závodu mezi muži (5,8 kilometru, 20 kontrol, převýšení 335 metrů) skončil Jonáš Hubáček 38. Mezi ženami (4,8 kilometru, 17 kontrol, převýšení 295 metrů) brala Vendula Horčičková rovněž 38. místo, Michaela Dittrichová obsadila 65. příčku.

V závodu štafet skončili muži Česka (Jonáš Hubáček, Daniel Vandas, Tomáš Křivda) pátí a ženy Česka (Denisa Kosová, Vendula Horčičková, Tereza Janošíková) šesté. Obě štafety se postaraly o velmi dobrý výsledek. Porazily je jen favorizované severské země Švédsko, Norsko a Finsko a vynikající švýcarské štafety. V ženách byly ještě těsně lepší Dánky.