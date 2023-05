V sobotu 27. května veslaři pořá­dají tradiční Otrokovické sprinty jako Mezinárodní mistrovství Moravy ve sprintu, které se uskuteční na Štěr­kovišti od desíti hodin. Letošní ročník je okořeněn o zařazení závodu čtyřek párových starších žáků a žaček do poháru staršího žactva SEV.EN Cup 2023 jako jediného závodu na Mo­ravě.

V Otrokovicích se představí veslaři z celé Moravy. | Foto: Ondřej Kroutil

„Aktuálně jsou do závodů přihlášeny všechny moravské oddíly, slovenský klub z Piešťan a zástupci pražského klubu Hamr - jedná se o reprezentantky ČR v kategorii žen a juniorek, medailistky z Mistrovství světa i Evropy juniorů a seniorů do 23 let. Celkem tedy zatím jedenáct klubů,“ informuje trenérka pořádajícího veslařského oddílu TJ Jiskra Otrokovice Zuzana Atarsia.

Na štěrkovišti bude v sobotu trať vytýčená bójkami pro 5 lodí v jedné jízdě. Start je na břehu u areálu rybářů. Cílová „čára“ vede od minigolfu příčně k pláži. Plocha vodní hladiny je na celý den rezervovaná pro veslařské závody. „Pokud by si někdo chtěl jít zaplavat, měl by použít při vstupu do vody jižní břeh, kde je ‚staré molo‘ a v případě plavání být obezřetný. Veslaři jezdí pozpátku, nevidí za sebe, a tedy neuvidí plavce,“ upozornila Atarsia s tím, že přístup z pláže se opravdu nedoporučuje.

Letošní Otrokovické sprinty budou také součástí závodů SEV.EN Cup 2023, což je pilotní projekt soutěže staršího žactva ve veslování na párových čtyřkách s kormidelníkem, který pořádá Český veslařský svaz ve spolupráci se skupinou SEV.EN.

V letošní sezoně 2023 jsou do poháru zařazeny tři závody. Na začátku května se v Pardubicích konaly Májové sprinty. V sobotu naváže druhý závod v Otrokovicích a finále SEV.EN CUPu se uskuteční v Mostě při příležitosti českého poháru v beach sprintu 3. září.

Všechny veslařské kluby z Čech a Moravy, které se zúčastní alespoň jednoho z prvních dvou závodů, budou mít možnost přihlásit se do finálového závodu v Mostě, kde se pojede o hlavní ceny, kterými jsou dva skify.

Otrokovické sprinty slibují zajímavou podívanou, která se jen tak nevidí. „Přijďte sledovat soupeření posádek z Moravy i ze Slovenska a podpořit otrokovické závodníky. Určitě se bude na co dívat,“ pozvala k návštěvě Atarsia.