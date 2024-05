/VIDEO/ Domácí pilot Adam Březík se spolujezdcem Ondřejem Krajčou ve voze Škoda Fabia RS Rally2 stylem start cíl ovládli sobotní 29. ročník Rallysprintu Kopná. Z druhého místa se radoval kelčský pilot Dominik Stříteský, který na vítěze na 70kilometrové trati složené z osmi měřených úseků ztratil dvacet vteřin.

Vítěz 29. ročníku Rallysprint Kopná Adam Březík. | Video: Hejtmánek Jiří

S odstupem jedné minuty na prvního dojel na bronzové příčce zlínský závodník a bývalý specialista na okruhové závody Tomáš Kostka.

První dvě posádky využily druhý podnik jednodenního šampionátu v okolí Slušovic především na testování. „Vše směřujeme na nadcházející podnik velkého šampionátu Rally Český Krumlov,“ potvrdil Březík, který na tratích v okolí Slušovic marně hledal konkurenci.

S výjimkou druhého měřeného úseku, který o jedinou desetinu ovládl Stříteský, kraloval na všech úsecích. „Udělali jsme tam pár chyb na prachu, několikrát se nám to svezlo. Ale to jsou závody. V dalších erzetách jsme to soupeřům dostatečně vrátili, vyhráli jsme a jsme s týmem nadšení!“ přiznal v cíli šťastný Adam Březík.

A která rychlostní zkouška patřila k jeho nejpovedenějším, nejoblíbenějším? „Tím, že jedu doma, tak mám rád všechny rychlostní zkoušky obecně,“ pousmál se. Z míry jej nevyvedl ani menší karambol na poslední erzetě, po kterém se rozbilo jeho přední sklo. „Naštěstí to nebylo fatální. Při jednom z katů jsme trefili do cesty vystrčenou haluz,“ upřesnil Březík.

Zdroj: Hejtmánek Jiří

Pro stříbrného Dominika Stříteského bylo získávání dat a zkušeností s novým vozem nad výsledkem. „I přese všechno jsme v týmu s druhým místem spokojení,“ řekl mladý závodník z Valašska.

„Pro testování nám vyšlo i počasí, nepršelo, to nám hodně pomohlo. Vyzkoušeli jsme si věci, které normálně na závodech si nemůžete dovolit, protože jde o výsledek a body. Klání na Valašce a zde na Kopné nám opravdu v tomto směru hodně pomohla,“ zopakoval Stříteský.

V nové generaci soutěžní fabie se v sobotu svezl v závodním tempu teprve potřetí. „Je to skvělé auto. Udělali jsme krok vpřed a jsem za to moc rád! Už jsem s novým vozem téměř sžitý, už jen ty výsledky,“ dodal odhodlaně kelčský závodník.

Také bronzový Tomáš Kostka v cíli zářil štěstím. Ještě aby ne, když do soutěžního rallyeového vozu prakticky usedl po dlouhých třech letech! „Nejeli jsme ani výsledek, hlavně jsme se chtěli svézt s novým vozem a poznat jeho limity. A to se nám bezezbytku podařilo. Bronzová příčka je pro nás parádní!“ neskrýval nadšení Kostka. „Tříletá pauza je ale strašně dlouhá doba a třebaže jsem si rychle zvykal, jel své tempo a odvedl maximum možného, na nejlepší dvojici jsem dnes neměl,“ sportovně uznal Kostka, pro něhož by to nemuselo být poslední vystoupení.

Zdroj: Hejtmánek Jiří

„Ve hře je opravdu start na Barumce. Vše je ale o financích, uvidíme, jak vše dopadne. Zajet si opět domácí nejnáročnější soutěž je velmi lákavé,“ dodal s úsměvem Tomáš Kostka.

Chystáme fotogalerii ze závodu.