„Ráno to bylo trošku chaotické s předpovědí počasí, věřilo se, že déšť nepřijde, ale když jsem viděl, jak se ženou mraky, tak jsem se rozhodl pro měkčí pneumatiky a udělal jsem dobře," řekl devítinásbný vítěz Barumky, jenž tak sahá po jubilejním vavřínu.

"Druhá vložka sice byla mokrá, ale nikde nestála voda a auto fungovalo skvěle. Byla to jedna z nejlepších erzet, kterou jsem zde kdy zajel," řekl Kopecký, jenž nečekal, že ostatním odskočí o tolik. „Ale cítil jsem se skvěle a upřímně řečeno, kdybych ji nevyhrál, byl bych hodně zklamaný. Nedělní etapa ale bude ještě i kvůli počasí opět náročná,“ přiznal ve večerním servise 40letý Jan Kopecký.

Ten bojuje o prvenství s jezdci oficiálně přihlášenými do ME, výsledkově je ale jeho hlavním sokem Václav Pech. Jezdec startující s vozem Ford Focus WRC byl po páté erzetě v čele, poté ale klesl na druhé místo.

Na úvod sobotního dne Kopeckému z regionálních posádek nejvíce šlapal na paty zlínský Adam Březík, který po první sekci okupoval medailové příčky. „Bohužel technická závadě na chlazení, kdy nám praskla hadička za nějakých dvacet korun, nás připravila o ambice a úspěch. Jsme zklamaní, ale dál bojujeme,“ trpce se pousmál v cíli sobotního dne zklamaný Adam Březík.

Naopak spokojeností zářili ve večerním servise další dvě regionální posádky – v průběžném pořadí třetí Erik Cais z Fryštáku a zatím bramborový Dominik Stříteský.

"Ráno to pro nás nebylo ideální, ale odpoledne už to bylo lepší. Změnili jsme nastavení auta, na tvrdých gumách už vše fungovalo a bylo to fajn. Dnešek jsem si užil a je důležité, že jsme v cíli etapy, protože podmínky nebyly jednoduché," řekl Cais, jenž na Kopeckého ztrácí 34 sekund. "V neděli se budu snažit udržet pozici, protože Filip (Mareš) bude určitě útočit. Pan Kopecký ukazuje, že je právem mistrem světa a jeho náskok už je obrovský. Myslím si, že on už si to bude hlídat," dodal Cais, jenž před rokem přišel o vítězství kvůli havárii v posledním měřeném testu.

Vítězná posádka zlínské Barum rallye by měla být známa v neděli před 17. hodinou, ve druhé etapě na posádky čeká ještě šest rychlostních zkoušek.

Barum Czech rallye Zlín - absolutní pořadí po první etapě:

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo) 1:04:06,9, 2. Pech, Uhel (Ford Focus WRC) -22,0, 3. Cais, Těšínský (Ford Fiesta R5 MkII) -34,6, 4. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) -46,6, 5. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 Evo) -48,2, 6. Wagner, Winter (Rak./Škoda Fabia Rally2 Evo) -57,7.