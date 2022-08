„Chytřejší budeme až po prvním soutěžním dnu. Podle toho si můžeme stanovit cíl. Určitě pojedeme rychle, ale tak, abychom dojeli do cíle,“ netají se teprve 22letý talent a pilot Škody Fabia R5. „V tak dlouhé soutěži nesmíte nikdy házet flintu do žita, během tří dnů se totiž může stát cokoliv. Vyplatí se být trpělivý a pořád jet naplno,“ prozradil svůj recept na úspěch člen ACA Škoda Vančík Motorsport, jenž vyrazí vstříc nástrahám Barumky s číslem 46.

Jste spokojen s rozběhlou sezonou?

Když pominu Valašskou rally, kde to úplně nevyšlo, tak jsme zatím velmi spokojení! Dalšími výsledky se nám podařilo počáteční zaváhání napravit, smazat bodovou ztrátu.

Jak jste připraven na víkendové domácí klání?

Ve středu jsme absolvovali oficiální test, kde jsme vypilovali nastavení vozu. Jak já i náš vůz, tak i Jára Vančík s bavorákem v klání historiků, jsme nachystaní a odhodláni udělat co nejlepší výsledek!

S jakým výsledkem byste byl spokojen?

Udržet tempo, což ale vzhledem ke startovnímu číslu bude zejména první den složité. Počítáme, že nás asi nemine i několik volných průjezdů, tak jako to bylo loni u jezdců z vyššími startovními čísly… Není se na co vymlouvat, všichni máme podmínky podobné.

Jak se vám líbí letošní tratě, ve srovnání s loňským ročníkem?

Složitost erzet je podobná, loni tím hodně zamíchalo počasí. Já jsem to bohužel kvůli chybě na začátku nezažil, ale co jsem mohl sledovat, tak to nebylo nic snadného. Protože ani nyní není předpověď ideální, nějaký déšť stále hrozí, uvidíme, jak do závodu promluví právě počasí.

Jste příznivcem dešťových kapek?

Záleží, jak to vypadá, je déšť a déšť. Když pořád prší, tak je volba jasná. Osobně více preferuji, když na jedné vložce prší a na druhé ne. Pneumatiková loterie a alchymie mi nevadí, naopak! Vzhledem k vysokému startovnímu číslu by nám mohla i prospět.

Máte oblíbenou erzetu, či naopak takovou, ze které máte respekt?

Já mám respekt ze všech, protože není snadného úseku. Bunč jsem nikdy nejel, přirozený respekt mají Pindula a Držková. Také dlouhý Maják, hlavně jeho „letecký“ úvod, nebude žádná sranda. Mám respekt z celé Barumky!

Jak vnímáte konkurenci, hlavně ze zahraničí?

Loni mi přišla větší! Je škoda, že se další jezdci odhlásili, evropský šampionát upadá. Kdysi se zde sjíždělo větší evropské pole, na druhou stranu chápu tu dobu, která všude je podobně těžká.

Jedete svou třetí Barumku. Jak to vnímá okolí, rodina?

Máma je nervózní vždycky, ať je to Barumka nebo jiný závod, táta to na sobě nenechává znát! Všichni to ale bereme jako každý závod, budu se snažit nepřipouštět, že je to doma. Musím jet s chladnou hlavou a hlavně dojet do cíle.

Oproti uplynulé sezoně, cítíte vzestup?

Hlavně co se týče vyrovnanosti výsledků jsem udělal největší pokrok. Letos podáváme dobré výkony, výsledky jsou slušné, hlavně ztráta na čelo je pořád konstantní. Do týmu se dostalo ještě více klidu a pohody.

Cílem této sezony je udržení pódiového umístění?

Rozhodně! Uděláme maximum, abychom stávající třetí příčku uhájili. Několik závodů je ale před námi, uvidíme.

Už tušíte, jak bude vypadat další sezona?

Přiznám se, že ještě na to nedošla řeč, pro nás v tomto bývá milníkem právě Barumka. Nyní ještě opravdu netuším.