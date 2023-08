/VIDEOROZHOVORY/ S těsným náskokem necelých pěti vteřin přenocuje po první sobotní etapě v čele 52. ročníku Barum Czech Rally Zlín jeho desetinásobný vítěz Jan Kopecký.

Příjezd Jana Kopeckého do servisu po sobotní první etapě. | Video: Břenek Martin

„Nečekal jsem, že bych po sobotě mohl být první. Je to tady velmi bláznivé, navíc zde závodní hodně místních jezdců. Je to však necelá čtvrt minuta, to ještě nic není!" uvědomuje si Kopecký.

Na záda mu ovšem dýchá jeho tradiční konkurent Václav Pech, jenž se dokázal vypořádat s vysokým startovním číslem (76), když na rozdíl od špičky musel sobotní poslední rychlostní zkoušku absolvovat za tmy.

Aktuálně třetím mužem 52. ročníku slavného závodu je Csomós. „Je to tady neuvěřitelné, velmi rychlé. Tempo není normální! Jsem velmi spokojený, druhé místo po sobotním dni je velice dobrý výsledek. Jsem vážně šťastný!" zářil krátce po dojezdu maďarský závodník.

Čtvrtou pozici zaujal Wagner, který ještě po první rundě byl na šesté pozici. „Máme za sebou skvělý den, tým odvedl parádní práci! Jsem nadšený z nových pneumatik, se kterými se jezdí perfektně," těšilo Rakušana.

Z regionálních posádek si nejlépe veden Adam Březík, jemuž náleží umístění v TOP 5, kelčský Dominik Stříteský je osmý.

Cais vyletěl z trati, přesto vede. Byla to má chyba, přiznává. Stíhá ho Kopecký

Smůlu v podobě defektu musel na rychlostní zkoušce Kateřinice trávit jeden ze spolufavoritů soutěže Erik Cais, který se v neděli bude pokoušet vylepšit svou aktuálně 12. příčku se ztrátou téměř půldruhé minuty.

„Stále jsme v závodě, budeme bojovat až do konce. Nevzdáváme se! Je mi líto, co se stalo, takový je ale motoristický sport,“ ví dobře Cais.

Jak zhodnotili sobotní etapu vedoucí Jan Kopecký, Dominik Stříteský, Erik |Cais a za posádku Březík – Krajča jeho navigátor Ondřej, se podívejte níže v exkluzivních VIDEOROZHOVORECH.

Zdroj: Břenek Martin

Zdroj: Břenek Martin

Zdroj: Břenek Martin

Zdroj: Břenek Martin

Zdroj: Břenek Martin

Zdroj: Břenek Martin

Výsledky po sobotní 1. etapě Barum Rally

1. Kopecký Jan / Hloušek Jan (Škoda Fabia RS Rally2) 1:02:39.1

2. Pech Václav / Uhel Petr (Ford Focus WRC) + 4.6

3. Csomós Miklós / Bán Viktor (HUN, Škoda Fabia Rally2 Evo) + 14.9

4. Wagner Simon / Winter Gerald (AUT, Škoda Fabia RS Rally2) + 28.7

5. Březík Adam / Krajča Ondřej (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 41.2

6. Paddon Hayden / Kennard John (NZL, Hyundai i20 N Rally2) + 42.8

7. Mareš Filip / Bucha Radovan (Škoda Fabia Rally2) + 46.9

8. Stříteský D. / Hovorka Jiří (Škoda Fabia R5) + 49.4

9. Llarena Efrén / Fernandez Sara (ESP, Škoda Fabia R5) + 1:03:38.8

10. Franceschi M. / Malfoy Andy (FRA, Škoda Fabia RS Rally2) + 1:05.4

11. McErlean Joshua / Fulton James (IRL, Hyundai i20 N Rally2) + 1:20.1

12. Cais Erik / Bacigál Igor (Škoda Fabia RS Rally2) + 1:25.4