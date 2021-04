Filip Vabroušek bral hodinovku pořádanou Spolkem Běhy Zlín jako zpestření přípravy. Formu ladí až na mistrovství republiky v běhu na 5 kilometrů.

,,Od začátku letošního roku trénuji podle plánu. Rychlostní tréninky absolvuji pod vedením Martina Hály na Stadionu Mládeže ve Zlíně. Vytrvalostní pak s taťkou většinou v lese v okolí Malenovic. Občas do svého programu také zařadím tempové tréninky na cyklostezkách,“ prozradil mužský vítěz virtuální Zlínské lesní hodinovky.

Závod běžel 8. dubna na cyklostezce podél řeky Dřevnice.

,,Od začátku jsem si v něm dobře rozložil síly. Zvolil jsem tempo 3:50 na kilometr a tato taktika se mi dařila držet po celých 60 minut běhu,“ pochvaloval si Vabroušek.

Se svým výkonem byl proto spokojený.

,,Rád bych si už ale zazávodil v nějakém normálním závodu,“ přeje si malenovický vytrvalec v barvách AK Zlín Filip Vabroušek.

Mezi ženami vybojovala prvenství Eva Kučerová (Mattoni Freerun Zlín), jež za 60 minut uběhla 13 880 metrů. Druhá byla díky výkonu 13 220 metrů Kateřina Ryšánková (Klimatex Running Team), bronzovou příčku vybojovala Pavlína Hořínková ze Slušovic (11 000 metrů). Markéta Fussová (Mattoni Freerun Zlín, 10 380 metrů) brala čtvrté místo a zlínská vytrvalkyně Iveta Viceníková (9 880 metrů) získala pátou pozici.

,,Hodinovku jsme i s manželem původně chtěli běžet na dráze. Vzhledem k epidemiologickým opatřením to však nebylo možné. Proto jsme nakonec 10. dubna zvolili trať v Přílukách, kde se na jaře a na podzim běhává půlmaraton pořádaný klubem Sri Chinmoy marathon Team Zlín,“ uvedla Eva Kučerová.

Ta se na hodinový závod nijak speciálně nepřipravovala.

,,Raději běhám delší krosové závody v přírodě. Hodinovku jsem pojala jako tempový trénink, do kterého se většinou těžko donutím,“ nezapírala s úsměvem běžkyně z Lukova.

Uběhnout chtěla 13 kilometrů.

,,Už po úvodních kilometrech to vypadalo slibně. Běžela jsem tempem kolem 4:15 na kilometr. Nicméně kolem 30 minuty jsem dostala menší krizi. Počasí bylo teplejší, než se zdálo a foukal silný protivítr. Řekla jsem si však, že pokud vydržím do 45 minuty v nasazeném tempu, tak posledních 15 minut bude už jenom o hlavě a že to dám. Pochopitelně mi hodně pomohlo, že se mnou běžel manžel. Vzájemně jsme se hecovali k dobrému výsledku,“ přiznala šestatřicetiletá reprezentantka klubu Mattoni Freerun Zlín.

Výkon 13 880 metrů ji potěšil.

,,Byla to delší vzdálenost, než jsem si představovala,“ radovala se Kučerová.

Ženská vítězka virtuální Zlínské lesní hodinovky má před sebou další výzvy. Jednu hodně velkou.

,,Ještě na začátku roku jsem plánovala uběhnout letos maraton na silnici. Ten mi v mé sbírce pořád chybí, přestože jsem absolvovala už několik delších ultramaratonů. Vyskytla se však možnost zúčastnit se v srpnu v mých oblíbených Hostýnských vrších 105 kilometrového závodu. Takže pokud nasbírat dostatek sil a také odvahu, tak to zkusím,“ plánuje Eva Kučerová.

Lubomír Hotař