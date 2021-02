Amatérští sportovci a příznivci sportu pořád marně čekají na otevření sportovišť. Nejmodernější fitness ve Zlíně Vita Sana Club proto na konci minulého roku přišlo s iniciativou Klik za fair play. Jejím cílem bylo upozornění, aby se co nejdříve zase umožnil pohyb amatérským sportovcům a hlavně dětem. A to ve sportovních halách, bazénech, tenisových halách, fitness centrech, pilates studií, jógových centrech a dalších sportovištích.

Klik za fair play | Foto: archiv Petra Vabrouška

,,Iniciativa Klik za fair play vznikla na základě nesouhlasu s provedenými opatřeními ve sportovním sektoru. Lidem je opakovaně znemožněná drtivá většina sportovních aktivit a to nejen rekreačních, ale také výkonnostních a vrcholových. Proto jsme byli rádi, že se do této akce zapojili všichni, jejichž život je jakýmkoliv způsobem spojený se sportem,“ vysvětluje, co bylo hlavním záměrem akce jednatel společnosti Vita Sana Club Jan Pravda.