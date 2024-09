Zdroj: Per Koseček

Tomáš Vitásek je rozhodčím sálového fotbalu – futsalu už víc jak 20 let. Od té doby mimo jiné v roce 2008 rozhodoval zápasy na Mistrovství světa žen v Reus ve Španělsku, zapískal si i finále mezi Belgií a Běloruskem na mistrovství Evropy v roce 2014 v Praze.

Rozhodoval také duely v evropských pohárech a řídil zápasy Ligy mistrů v ruském Kaliningradu. Zkušený zlínský arbitr pískal i fotbalové soutěže a v současné době působí jako delegát v KFS Zlín.

Jak a kdy jste začínal jako rozhodčí sálového fotbalu – futsalu?

Začínal jsem na krajské úrovni ve Svazu sálového fotbalu Česka. Po vzniku České federace sálového fotbalu – futsalu v roce 2005 od sezony 2005 – 2006 v této organizaci působím dodnes jako rozhodčí Celostátní ligy.

Jak se z Vás stal zkušený rozhodčí?

Po počátečním získávání zkušeností jsem se mezi českými rozhodčími etabloval jako stabilní člen rozhodcovského sboru a už spoustu sezon pravidelně rozhoduji zápasy v základní části Celostátní ligy a řídím i duely v play off a ve Final Four. Od roku 2007 se pravidelně zúčastňuji také mezinárodních soutěží – Evropského poháru UEFS, Ligy mistrů, Mistrovství Evropy a Mistrovství světa, jak v soutěžích mužů, tak i v soutěžích žen. Čeští rozhodčí obecně mají vysokou úroveň a jsou pravidelně delegováni k řízení utkání v těchto soutěžích.

Které země jste jako rozhodčí navštívil?

Díky sálovému fotbalu – futsalu jsem se podíval do Španělska, Francie, Bulharska a Ruska, kde jsem poznal spoustu zajímavých lidí. Velmi rád vzpomínám na Pohár UEFS na Korsice, nebo na Ligu mistrů v ruských městech Svetlogorsk a Kaliningrad, kde jsem posbíral spoustu mezinárodních zkušeností. Nedá se zapomenut ani na Mistrovství Evropy v Praze v roce 2014 a na Ligu mistrů rovněž v Praze v roce 2018, Všechny tyto turnaje byly pod patronátem Evropské federace futsalu (UEFS). Měl jsem také možnost řídit turnaj pod hlavičkou Světové federace futsalu (AMF), kterým bylo 1. Mistrovství světa žen v roce 2008 ve Španělsku. Na Pyrenejském poloostrově se praktikoval trochu jiný styl rozhodování zápasů, než na jaký jsme byli zvyklí v České republice a v Evropě a jednalo se o cennou konfrontaci s jihoamerickým sálovým fotbalem – futsalem, která mi bude hodit na letošním Mistrovství světa v Kolumbii.

close info Zdroj: Per Koseček zoom_in Rozhodčí Tomáš Vitásek ze Zlína se zúčastní mistrovství světa v sálovém fotbalu.

Co pro Vás znamená nominace rozhodovat zápasy na Mistrovství světa v Kolumbii?

V našem sportu je někdy složité skloubit osobní a pracovní povinnosti s termínovými listinami, a to nejen v případě rozhodčích, ale i u hráčů a funkcionářů, kteří se o sálový fotbal – futsal, starají. Mnozí jsou navíc aktivní v jiných formách fotbalu nebo v jiných sportech. Přesto do toho dáváme maximum. Proto si nesmírně vážím nominace na světový šampionát v Kolumbii, kterého se zúčastní 20 zemí. Je to můj dosavadní vrchol kariéry rozhodčího.