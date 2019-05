Příznivých podmínek nejvíc využil Ital Johnny Cattaneo ze stáje Wilier 7C FORCE, který 50 kilometrů dlouhý závod s převýšením 1000 metrů, vyhrál v čase 1:45:00. Druhou příčku na trati v okolí Prusinovic, Pacetluk, Líšné, Dobrotic, Holešova a Tučap, vybojoval se sekundovou ztrátou Jan Fojtík z týmu FORCE Fojtík Head Team, bronzovou pozici obsadil v čase 1:47:31 další italský biker z Wilier 7C FORCE Marco Rebagliati.

,,Podniku v Prusinovicích jsem se zúčastnil v rámci spolupráce a propagace firmy FORCE v Česku,“ vysvětloval Johnny Cattaneo.

Ten byl největším letošním favoritem Rohálovské padesátky a tuto roli od startu potvrzoval. ,,Profil zdejší trati s krátkými stoupáními mi vyhovoval. Nemám totiž rád dlouhé kopce,“ přiznal vítězný Ital, který se téměř po celý průběh závodu na čele pohyboval s Janem Fojtíkem.

,,Na první příčku jsem se definitivně posunul v průběhu osmadvacátého kilometru a potom už jsem na ní zůstal až do cíle,“ radoval se z povedeného výsledku na Hané sedmatřicetiletý Cattaneo.

Spokojený byl také druhý v pořadí Jan Fojtík. Ten na Hané plnil povinnosti vůči sponzorovi. ,,Prostředí i atmosféra v okolí Prusinovic, Líšné a Holešova se mi líbí. Navíc jsem si užíval souboj s italskými bikery. Johnny Cattaneo ovšem celý závod odtáhl a proto v něm zaslouženě zvítězil,“ uznal stříbrný Fojtík.

V Prusinovicích se dařilo také regionálním bikerům. Tomáš Strnka (Bike Team Sazovice, 1:47:53) dojel čtvrtý, David Bártek ze zlínské formace Amenity-Extrem Sport Team pátý (1:48:11), Ondřej Fojtík z Bystřice pod Hostýnem (FORCE Fojtík Head Team, 1:48:13) šestý, Jan Procházka (Cyklosport Chropyně, 1:48:46) devátý a Jaroslav Marek ze Zlína (Superior Riders, 1:49:57) desátý.

Mezi ženami dominovala Tereza Tvarůžková (Majola – Rocky), jež brala zlatou pozici za čas 2:04:53. Stříbrná byla Tereza Huříková (Rouvy Team, 2:13:33), třetí místo získala Sabina Macháňová (Bikecentrum Olomouc, 2:13:35). Lucie Skřivánková ze Zlína v barvách týmu Kolovna KM – BT Morkovice skončila čtvrtá (2:14:09), pátou příčku obsadila Markéta Giergielová ze SKI biocentrum.cz Team (2:17:34).

,,Po týdenním, ovšem pořádném tréninku na kole, kdy jsme s taťkou během dvaatřiceti hodin najeli 690 kilometrů a při tom překonali převýšení 13 000 metrů na trati Vrchařské koruny Valašska, jsem se do Prusinovic přihlásila na poslední chvíli,“ přiznala 20letá Tereza Tvarůžková.

Ta se rozjížděla pozvolna. ,,Začínala jsem ze zadních pozic. Ale na pátém kilometru už jsem jela na první příčce a tu jsem si pak kontrolovala až do cíle. Mezi osmnáctým a dvacátým kilometrem jsem však měla menší krizi,“ upozornila na klíčový moment bikerka z Valašského Meziříčí, jež by letos chtěla objet co nejvíc závodů Českého poháru horských kol.

,,Navíc se na konci května v Novém Městě na Moravě zúčastním světového poháru horských kol,“ prozradila ještě Tvarůžková.

V Prusinovicích se letos mezi ženami představilo jedno zvučné bikerové jméno. Také účastnici letních olympijských her v cross country v roce 2008 v Pekingu, mistryni Evropy v maratonu horských kol z Irska v roce 2014 a bronzové na mistrovství světa v Jihoafrické republice ve stejné sezoně ve stejné disciplíně Terezy Huříkové se pobyt na Hané líbil.

,,K účasti v Rohálovské padesátce mě zlomilo únorové představení upoutávky na závod v Holešově. Od té doby jsem se do Rohálova těšila. Dokončila jsem ho ale dost vyčerpaná. Nicméně zisk druhé příčky mě potěšil. Zvlášť, když jsem ještě dva kilometry před cílem jela na třetím místě a čtvrtá v pořadí Lucie Skřivánková byla kousek za mnou,“ uvedla po vyhlašování výsledků Huříková.

V Prusinovicích se letos prezentovalo 693 bikerů a bikerek. Do cíle jich dojelo 642. Na Hané si zazávodily také 5 tandemů a 236 dětí.

Pořadatelé nezapomněli ani na charitu, když zorganizovali sbírku pro 12letou Michalku, jež statečně bojuje s genetickou nemocí.

GALERIE VÍTĚZŮ ROHÁLOVSKÉ PADESÁTKY 2019:

Muži do 39 let: Johnny Cattaneo (Wilier 7C FORCE) 1:45:00.

Muži do 49 let: Ondřej Fojtík (FORCE Fojtík Head Team) 1:48:13).

Muži do 59 let: Tomáš Eichner (DNP Ostrava) 2:03:53.

Muži nad 60 let: Leopold Spáčil (Novatop Letovice) 2:09:13.

Muži do 23 let: David Bártek (Amenity-Extrem Sport Team) 1:48:11.

Junioři: Vojtěch Neradil (Kolovna KM – BT Morkovice) 1:52:43.

Ženy do 34 let: Tereza Tvarůžková (Majola – Rocky) 2:04:53.

Ženy nad 35 let: Markéta Giergielová (SKI bikecentrum.cz Team) 2:17:34.

Tandemy: Jiří Slavík, Dušan Slavík (OD Morava) 1:57:07.

TIR: Adam Tellinger (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 2:16:43.

Týmy: Cyklosport Chropyně (Jan Procházka, Filip Chovanec, Vladimír Kučera) 5:35:53.

Rohálovský biker: Jakub Janda (Rohálov Bike Team) 2:09:32.

VÍTĚZOVÉ DĚTSKÝCH KATEGORIÍ:

Šimon Novák, Natálie Koňaříková, Vojtěch Kovařík, Emílie Pospíšilová, Tomáš Grygar, Thea Žáčková, Patrik Toman, Karolína Mikulíková, Martin Perutka, Adéla Zavřelová, Adam Šalanda, Agáta Mlčáková, Lukáš Richter, Marie Kučová.