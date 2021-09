V úvodním kole plném překvapivých výsledků interligové házenkářky nezaváhaly. Proti slovenskému nováčkovi si doma s chutí zastřílely a zvítězily rozdílem třídy. „Chvilinku jsme se na hřišti rozkoukávali, ale zhruba od deváté minuty jsme na hřišti jasně dominovali. Jsem nesmírně rád, že jsme do soutěže vstoupily důležitými dvěma body,“ rozplýval se po vítězné premiéře nový kouč Zlína Ivo Vávra.

Interligové házenkářky začaly novou sezonu domácí výhrou nad nováčkem ze Stupavy 34:16. | Foto: pro Deník/Jaroslav Pavlík

Domácí hráčky většinu času dominovaly a svůj náskok postupně navyšovaly. „Nevěděly jsme co od nováčka čekat, splnily jsme si společný cíl a vše, co bylo před utkáním řečeno v šatně. I když tam bylo pár chyb, dokázaly jsme se na hřišti podpořit. Podaly jsme bojovný výkon a úspěch nás nabudil do dalšího kola," potvrdila zlínská pivotka Monika Kříčková.