/ROZHOVOR/ Svůj pátý start s vozem Škoda Fabia RS Rally2 proměnila posádka Adam Březík – Ondřej Krajča v premiérový titul ve velkém mistráku. Závodníci Samohýl Škoda Teamu slavili úspěch ve třetí soutěži sezony Rally Hustopeče.

Sestřih 19. ročníku Rally Hustopeče, který ovládl zlínský Adam Březík. | Video: Hejtmánek Jiří

Zlínská posádka se připravovala na víkendové klání společným testem s Janem Kopeckým na Vyškovsku. Nakonec právě mezi těmito dvěma piloty se v poslední rychlostní zkoušce rozhodovalo o celkovém vítězi.

„Hustopeče mám hodně rád, z devadesáti procent tam panuje stabilní počasí, líbí se mi i spousta šotolinových úseků, které jsou jezdecky i divácky zajímavé. Závod má úplně jinou kulisu a těší se početné oblibě mezi fanoušky. Před startem jsme se příliš o ambicích nebavili, reálně chceme být vždy co nejvýše, ale spíše vše směřujeme podle prvních průjezdů a vývoje závodu,“ řekl úvodem Adam Březík.

Od úvodních metrů nebyl čas na vyčkávání. Celý rok jede špička v sekundách a stejně to pokračovalo i v Hustopečích. O to více je každá ztráta citelná a může ovlivnit další průběh závodu. Při Adamovi s Ondřejem tentokrát na jedničce stálo štěstí, následně do konce první etapy přidali dva nejrychlejší časy a byli na dostřel vedoucímu Kopeckému.

OBRAZEM. Dvakrát byl mimo trať, přesto Rally Hustopeče ovládl zlínský Březík!

„Měli jsme velkou krizovku asi 800 metrů před cílem prvního měřeného úseku, ve stejném místě, kde ztratil Dominik Stříteský. Jenže on to pustil rovně do louky, já jsem se rozhodl to tam zahnout… Opravdu tam chybělo hodně málo a bylo pro nás po závodě. Po tomto incidentu jsme na další rychlostce něco dostali, ale bral jsem to tak, že jsem si řadu míst více hlídal. Jenže podobně dopadl i druhý průjezd, takže se to budoucna musíme na martinický test zaměřit. V tak vyrovnaných soubojích to byla příliš velká ztráta. Naopak jsme vyhráli Boleradice a o to více nás mrzelo zrušení druhého průjezdu (šesté zkoušky), protože noc mám rád,“ uvedl 28letý jezdec.

Ve druhé etapě se posádka Samohýl Škoda Teamu snažila navázat na svou rychlost a zkusila vyvinout tlak na lídra závodu. Přidala dva nejrychlejší časy na nejdelším úseku soutěže ze Šitbořic a po RZ8 se poprvé dostala do vedení. Kopecký však nesložil zbraně, ale Adam s Ondřejem si prvenství v poslední zkoušce soutěže udrželi. Svůj 27. start v MČR proměnili v premiérové absolutní vítězství!

„Sám to úplně nechápu, ale právě zkouška ze Šitbořic přes Diváky byla paradoxně ta, na kterou jsme se nejméně těšili. Nabízí směsici úseků, hodně z nich až okruhového charakteru. Tam jsem si věřil nejméně. Přesto to tam dvakrát klaplo a ukázalo se, že to nakonec byl základní kámen pro naše vítězství.

Kouč Baťova oslavil záchranu last minute pivem a nabádá k posílení! Jakému?

V závěru to pro nás bylo něco nového. Poprvé jsme v mistráku vedli, ale nevěděl jsem, jaké tempo mám zvolit a jak moc bude Honza tahat, abychom to udrželi. Často byla i moje jízda zbytečně rozevlátá. Šli jsme do poslední sekce po hlavě a nakonec to dobře dopadlo. A to i přesto, že v poslední zkoušce jsme se nevyvarovali chybičky…

Je skvělé, že jsme byli schopni s Honzou bojovat o první příčku, že jsme ho v přímém souboji dokázali na jeho domácím závodě porazit. Doufám, že nás to posune dál, zvýší naše sebevědomí a do budoucna z toho dokážeme těžit. Určitě se jedná o můj nejcennější úspěch soutěžácké kariéry,“ uzavřel hodnocení Adam Březík a doplnil: „Jen se potvrdilo, co jsme věděli od Valašky. Letos budou všechny závody nesmírně vyrovnané. A všichni si přijdou na své, my i fanoušci. Děkuji všem partnerům – Samohýl Motor, Škoda Auto, Delimax, dobré obaly.cz i dalším, kteří nás podporují. A samozřejmě hlavně tátovi a mechanikům.“

Jeho slova doplnil navigátor Ondřej Krajča: „Už po testu jsme cítili, že pokud vše zapadne do sebe, mohl by z toho být moc pěkný výsledek. A ono to klaplo, nakonec na absolutní vítězství. Je to třešnička na dortu za tvrdou práci celého týmu, partnerů a všech, co nám pomáhají a podporují nás. Všem patří velké díky! Byla to úžasná jízda a věřím, že to nebylo naposledy.“

Krajský přebor: radost i smutek na závěr. Napajedla hlásí změnu!

Čtvrtým kláním Casino Bonver Mistrovství České republiky v rally bude Rally Bohemia ve dnech 12. – 14. července 2024. „Určitě nás před Bohemkou čeká test. Přece jen to prozatím býval náš nejslabší závod. O to lépe se musíme připravit a zkusit zajet co nejlepší výsledek,“ předjímá jezdec Samohýl Škoda Teamu.