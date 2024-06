Vybojoval dvě olympijské medaile, získal titul mistra světa i Evropy. V neděli ukončí bohatou a úspěšnou kariéru. 41letý oštěpař Vítězslav Veselý tak učiní v neděli na MČR ve Zlíně.

Vítězslav Veselý. Ilustrační foto. | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

„Děkuji všem, kteří mě v průběhu celé kariéry podporovali a byli velkou součástí mé cesty. Velký dík patří trenérům Janovi Železnému, Jaroslavovi Havlovi a Zdeňkovi Lípovi. Nesmím zapomenout ani na parťáky Petra Frydrycha, Jakuba Vadlejcha a Lukáše Lípu. Byla to úžasná jízda plná výzev, radostí a dřiny. Jsem vděčný za všechny zážitky a zkušenosti a těším se na další kapitoly svého života,“ pronesl Veselý pro svazový web.

Rodák z Hodonína slavil řadu úspěchů. Z olympiády v Londýně 2012 a Tokiu 2021 má bronzovou medaili. Nejcennější kov získal na ME v Helsinkách a MS v Moskvě. Na Evropě dvakrát slavil stříbro.

„Děkuji Víťovi za jeho dlouholetou reprezentační kariéru lemovanou evropskými i světovými úspěchy. Vydržet závodit na světové úrovni až do 41 let je opravdu úctyhodný výkon, kterého si velmi vážím. Přeji mu vše nejlepší do jeho další životní fáze,“ vyjádřil se ke konci kariéry Veselého předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.

Nedělní MČR ve Zlíně tak získává další náboj.