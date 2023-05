/ROZHOVOR/ Ve Zlíně pořád ještě doznívají oslavy. Florbaloví Lvi z krajského města totiž mají za sebou historickou sezonu. Po 6 letech v Divizi postoupili do Národní ligy. Spokojený je proto hlavní kouč Vladimír Blažek, který se o cestě za titulem, ale už i o přípravě na novou sezonu, nebo o změnách v kádru rozpovídal.

Postup Zlín Lions do Národní ligy. | Foto: se svolením Michala Baroně

Vladimír BlažekZdroj: se svolením Michala BaroněS jakým cílem Zlín do sezony 2022 – 2023 šel?

Prvotním cílem byl přechod na nový herní styl a na aktivnější herní projev. Záměrem bylo ulehčit juniorům přechod do divizního áčka a tím doplňovat naše divizní mužstvo o talentované hráče.

Jakou jste měli o divizi představu?

V ní jsme chtěli skončit lépe, než v loňské sezoně. Vedení klubu ale nechtělo dostat první tým pod tlak. Realizačnímu týmu i hráčům tak dalo prostor pro zapracování změn.

Jak se sezona vyvíjela?

Na letní přípravu klub sehnal kondičního trenéra Martina Hálu. Věděli jsme, že s fyzickou kondicí, přijde i psychická. Martin kluky na sezonu perfektně připravil. S ostatními trenéry jsme postupně se všemi hráči dělali motivační pohovory. Chtěli jsme vědět, jakou mají před sezonou motivaci, jaká bude jejich role v týmu. V létě jsme také odehráli několik přípravných duelů. Divizní sezonu jsme začali v Uherském Hradišti výhrou 4:3 na ploše celku FBC Slovácko. Od té doby jsme ladili herní detaily a chemii v mužstvu. Postupně jsme s trenérem juniorů Pavlem Gofroněm první mužstvo vhodně doplňovali talentovanými juniory. Ti mají také velký podíl na zatím největším úspěchu od založení klubu Zlín Lions.

Jakým herním stylem jste se prosazovali?

V porovnání s minulými sezonami jsme byli silnější v soubojích jeden na jednoho, měli jsme kompaktnější obranu, mužstvo bylo sehranější, lépe kombinovalo na polovině soupeřů. Obránci víc podporovali naši ofenzívu.

Jaké byly největší přednosti Zlína?

Jednoznačně skvělá parta na hřišti i mimo hřiště, která se vždy vzájemně podporovala. Mužstvo bylo skromné a pokorné. Přestože máme v týmu hráče, kteří pokud by florbalu věnovali víc času, tak by mohli hrát Superligu, ale i oni byli skromní a kamarádští.

Kdo patřil k největším zlínským tahounům?

Omlouvám se, ale nebudu jmenovat žádného jednotlivce. Největším tahounem byl týmový duch. Měli jsme výborné brankáře, skvělé obránce a fantastické útočníky. Pro mě má výborně odmakaná obranná hra stejnou hodnotu, jako vstřelený gól, nebo gólmanem chycená tutová šance soupeře.

Které divizní zápasy se Zlínu nejvíc povedly?

Ve 3. kole duel v Olomouci. Na začátku sezony se mužstvo ještě sžívalo s novým herním pojetím, ještě jsme neměli zažité herní vzorce, jednotlivé pětky nebyly sehrané. Předpokládali jsme, že Olomouc má vysoké ambice a v domácím prostředí bude vytvářet tlak na naše obránce a hru postaví na střelbě z každé pozice. To se nám podařilo ubránit a díky velké vůli jsme na Hané vyhráli 5:3. Toto vítězství dalo týmu impuls do dalších zápasů. Povedl se nám

také domácí souboj s Třincem. Severomoravany jsme předčili v rychlosti i tvrdosti a dalšího aspiranta na postup do Národní ligy jsme porazili 8:6.

Která utkání se zlínskému mužstvu naopak nepovedly?

Nevydařil se nám první únorový víkend, kdy se mužstvo v oslabené sestavě v zápasech v Krnově a Orlové nepotkalo se střeleckou formou. Naštěstí hned následující víkend se tým zase dostal do herní pohody.

Zlínu se dařilo také v Poháru Českého florbalu?

V něm jsme postoupili mezi 32 nejlepších týmů. V souboji o postup do osmifinále jsme prohráli s prvoligovým Bulldogsem Brno 6:8. Tento zápas hraný v domácí hale SPŠ Strojní byl neskutečným zážitkem pro hráče i diváky.

Co rozhodlo 1. kolo play-up o postup do Národní ligy, v němž jste se střetli s Mohelnicí?

Určitě nastavení hlavy. 1. kolo bylo o celé sezoně. V našem týmu jsem cítil velkou vůli a odhodlání. Hodně nám také pomohl Matěj Koňařík, takový náš naganský Vladimír Růžička. Jeho zkušenosti a podpora byla na lavičce hodně znát. Vynikající byli naši fanoušci. Ti byli naprosto neuvěřitelní. V atmosféře, jakou nám kolem zápasů vytvořili, jsme nesměli selhat. Přijeli za námi i ke třetímu zápasu do Mohelnice. V něm jsme prohrávali 0:4 a i díky fanouškům jsme ho otočili na 7:6. Tato výhra byla jen díky nim.

Co bylo klíčové v sérii 2. kola play-up proti Kutné Hoře?

V ní byly důležité dva faktory. Naše rychlost a povrch hrací plochy. Úvodní dva domácí duely jsme totiž odehráli ve sportovní hale na Štěrkovišti v Otrokovicích. Naši fanoušci nám to pochopitelně vyčítali. V Otrokovicích jsme však chtěli využít rychlý superligový povrch hrací plochy, který nám měl pomoct do přesné kombinace ve větší rychlosti. Byl to trochu risk, ale vyplatil se. Nalomeného soupeř jsme pak i ve třetím utkání v Kutné Hoře jednoznačně porazili a pak už jsme mohli oslavovat postup do Národní ligy.

Jak jste historický postup oslavili?

Ohromná euforie byla už v hale v Kutné Hoře. Velká radost hráčů, vedení klubu i fanoušků, kteří nás opět přijeli podpořit, to bylo něco neskutečné. Na cestě domů se nám pokazil autobus, tak oslavy pokračovaly na louce u silnice. Porucha autobusu nikomu nevadila a i při čekání na opravu jsme si postup užívali.

Co v současném období hráči Zlína dělají?

Do konce dubna od florbalu odpočívali. Vyčistili si hlavu a doléčovali zranění. Příprava na novou sezonu začíná v polovině května.

Jak si hráči v dubnu udržovali kondici?

Kluci jsou amatérští sportovci, tak se věnovali svým koníčkům. Rekreačně běhali, věnovali se turistice, cyklistice, plavání, chodili do posilovny. Dobrovolně se také scházeli v hale, aby si na malém hřišti trochu zahráli florbal. Ale nic nebylo organizované.

Kdy ve Zlíně začne příprava na další sezonu?

Do plného režimu najedeme v polovině května. Začneme atletickou přípravou. Do haly půjdeme v červenci. Poté už budeme hrát i přípravné duely. Přihlásíme se i do Poháru Českého florbalu.

Na co se v přípravě nejvíc zaměříte?

Hlavně na fyzickou kondici a individuální techniku. Zaměříme se na tréninky soubojů jeden na jednoho, dva na dva a na střelbu pod tlakem. Nepodceníme ani týmovou chemii a nastavení hlavy na novou sezonu.

Na čem je potřeba před novou sezonou nejvíc zapracovat?

Budeme chtít navázat na stejný herní styl a principy, jako v letošní sezoně. Víc budeme pracovat na přesilovkách. Určitě ještě něco přidáme. To si ale nechám pro sebe (úsměv).

Jaké se chystají změny v kádru?

Nějaké změny určitě budou. Předpokládám, že David Vodica a Jakub Vít budou v příští sezoně hostovat v jiných týmech. Naopak ze zahraničí by se měli vrátit Patrik Svoboda a Lukáš Chalabala. Možná budeme řešit i nějaké přestupy. Ta je ale momentálně ještě předčasné. V současné době se rýsuje i hlubší spolupráce s Otrokovicemi.

Jaký budete mít cíl v Národní lize v sezoně 2023 – 2024?

Nemáme přehnané ambice. V ní chceme hrát moderní florbal, aby byl divácky atraktivní. Chceme stabilizovat kádr a porvat se o postup do play off. Pokud se nám vše podaří skloubit, tak je to v našich silách.

Chcete ještě někomu poděkovat?

Určitě. Celému týmu, za jeho přístup k přípravě, tréninkům a k divizním zápasům. Kolegům trenérům Pavlu Gofroňovi, Danielu Vítovi, Miroslavu Kořénkovi. Vedení klubu za vytvoření podmínek. A také našim skvělým fanouškům, kteří nás v průběhu celé sezony pořád povzbuzovali.