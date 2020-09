V nové atraktivní disciplíně Shorttracku si zazávodili i dva reprezentanti Titan Trilife Zlín. Ve skvělé konkurenci skončili v závodu složeném ze 400 metrů plavání, 9 kilometrů cyklistiky a 3,3 kilometru běhu, Vojtěch Bednarský v čase 35:47 šestý a Václav Bednarský (37:13) devátý. Zvítězil Arthur Serrieres z Francie (34:26), před Lukášem Kočařem (34:37). Bronzový byl další Francouz Maxim Chane (34:54).

,,Do hlavního závodu jsme společně s bratrem postoupili z krátké intervalové kvalifikace. V ní jsme obsadili první dvě místa,“ prozradil Vojtěch Bednarský.

Finálový závod se ale konal na jiné techničtější trati. V něm se představilo 25 nejlepších triatlonistů.

,,Už při plavání v Křišťanovickém rybníce se strhl boj o co nejlepší pozice. Já jsem šel z vody z 15. místa“ zavzpomínal na začátek prachatického Shorttracku Bednarský.

Ten se po plavání snažil co nejrychleji dostat dopředu.

,,To se mi na technické trati horského kola rozložené do tří okruhů podařilo. Její záludnosti jsem měl totiž načtené. Do druhého depa jsem dojel na osmé pozici. Rovněž závěrečný běh ve skvělé divácké kulise jsem šel naplno. A podařilo se mi v něm předběhnout další dva soupeře,“ potěšil skvělý výsledek na jihu Čech triatlonistu Titan Trilife Zlín.

Bednarský však tvrdí, že účast v kvalifikaci nebyla výhodou.

,,Před hlavním závodem bylo hlavně důležité pořádně si projet trať a v něm se pak nenechat strhnout nad své technické možnosti. A samozřejmě bylo potřeba mít i trochu štěstí,“ poznamenal Vojtěch Bednarský.