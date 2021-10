,,Až jsem měl někdy pocit, že v konkurenci se silnými soupeři plavu v porovnání s ostatními na místě. Ani zkušenosti z duatlonu mi na kole nebyly příliš platné. Po duatlonu jsem byl totiž unavený a to bylo v kopcích poznat. V závěrečném běhu jsem však ztrátu z plavání a jízdy na kole trochu smazal,“ informoval z italských Alp Vojtěch Bednarský.

,,Trasa kola byla fyzicky i technicky velmi náročná. Navíc mi situaci zkompilovala skutečnost, že jsem v prvním sjezdu ztratil láhev s pitím a jediná občerstvovačka byla daleko. Proto jsem lehce dehydrovaný přijel do druhého depa společně s Belgičanem De Smetem na šestém až sedmém místě,“ prozradil Bednarský.

Ten po prvním běhu držel oční kontakt s nejlepšími soupeři a do prvního depa doběhl na čtvrté příčce.

Vojtěch Bednarský na ME v terénním duatlonu a na ME v terénním triatlonu 2021. Foto: | Foto: se svolením Vojtěcha Bednarského

