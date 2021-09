Proč jste se rozhodl startovat v letošním ročníku Festivalového půlmaratonu ve Zlíně?

Tento závod je mojí srdeční záležitostí. Zatím jsem se zúčastnil všech jeho ročníků. V roce 2016 jsem v něm skončil na 29. místě, v roce 2017 na 13. příčce, o rok později v roce 2018 na 16. pozici, v roce 2019 jsem obsadil 6. místo a v loňském roce jsem doběhl do cíle na 4. příčce.

Jak jste se na závod ve Zlíně připravoval?

Snažím se běhat 5 krát až 7 krát týdně. Za týden naběhám 70 až 100 kilometrů. Letos jsem naběhal 2600 kilometrů.

Jak v posledních týdnech probíhaly Vaše tréninky?

Trochu jsem laboroval se zánětem v noze. Podstatně snížit tréninkovou zátěž jsem ale nemusel. Kvůli rodině a práci jsem většinou běhával v brzkých ranních hodinách zhruba od 4.30 hodin. Zaměřoval jsem se spíš na intenzitu, než na objem.

Jakých jste letos dosáhl výsledků?

Zatím jsem běžel pouze jeden závod a to červnový maraton Sri Chinmoy v Přílukách. V něm jsem skončil v čase 2:53:30 na stříbrné příčce.

Jak se Vám líbí trať půlmaratonu ve Zlíně?

Maximálně mi vyhovuje. Městské a rovinaté závody mám rád.

Jakou zvolíte v neděli taktiku?

Od startu se budu snažit udržet nejlepších půlmaratonců. A v průběhu závodu se uvidí.

Co bude na trati rozhodovat?

Těžko říct. Určitě velkou roli bude hrát počasí. Zejména teplo je při městských závodech velmi zrádné.

Jaké podmínky by Vám vyhovovaly?

Ideální by byla teplota 10 – 15 stupňů. Nemuselo by pršet a nejvíc by mi vadil vítr.

S jakým výsledkem budete spokojený?

Ve zlínském Festivalovém půlmaratonu se chci každý rok zlepšit. Ale nejde mi v něm až tak o čas, jako o dobrý pocit z běhu.

Kdo Vás bude při závodě podporovat?

Manželka Aneta se sedmiměsíční dcerou Amálkou a manželčini rodiče.

Na co se ještě kolem nedělního zlínského půlmaratonu ještě těšíte?

Na skvělou atmosféru, která ho každý rok doprovází.

Jaký máte osobní půlmaratonský rekord?

Ten jsem zaběhl v loňském roce 12. září právě ve zlínském Festivalovém půlmaratonu, je to čas 1:16:20.