Čtrnáctý ročník RAAB FORCE Rohálovské padesátky ovládl Vojtěch Neradil z týmu PSG Mechanix. Hulínský biker se na trati dlouhé 50 kilometrů s převýšením 1000 metrů, blýskl časem 2:04:02. Druhé místo obsadil František Vinklárek (4Ever Cyklo Bulis – TUFO Pardus).

Rohálovská padesátka 2023 | Foto: se svolením Martina Koplíka

Ten byl v cíli pomalejší o 1 minutu a 28 sekund. Bronz bral za čas 2:05:37 Emil Hekele (Max Cursor), čtvrtý byl Pavel Žák (Cykloop.cz BT Morkovice, 2:07:25), pátý skončil Adam Pilčík (Bikeaction Rocky Mountin, 2:08:25).

VOJTĚCH NERADIL MĚL O MOTIVACI POSTARÁNO

Vojtěch Neradil v týdnu před závodem nic nepodcenil a trasu Rohálovské padesátky si byl čtyřikrát projet.

,,Tento závod jsem chtěl hodně vyhrát. Okolí Prusinovic je tak trochu mým domácím prostředím. Jedna moje babička bydlí v Roštění a druhá v Kostelci u Holešova, takže jsem v dětství v Rohálově vyrůstal,“ měl o velkou motivaci postaráno Neradil.

Ten si v Rohálovské padesátce zazávodil s dědou Josefem Neradilem už v roce 2014. Tenkrát mu bylo 13 let a v absolutním pořadí skončil v čase 3:39:50 na 389. místě.

,,Před devíti lety jsem se na nejlepší bikery díval s obdivem. Vůbec mě nenapadlo, že bych Rohálovskou padesátku někdy vyhrál. Dneska se mi splnil velký sen,“ přiznal v sobotu po dojezdu do cíle spokojený Vojtěch Neradil.

NA PRVNÍM MÍSTĚ JEL OD 6. KILOMETRU

Těsně před startem ovšem změnil taktiku.

,,Původně jsem chtěl na začátku šetřit síly a na přední pozice zaútočit až v závěrečných kilometrech. Déšť na startu ale změnil moje plány. Už v průběhu 6. kilometru jsem se odpoutal od všech soupeřů a na první pozici jsem pak dojel až do cíle. Pouze kolem 20. kilometru se ke mně na 15 sekund přiblížil Pavel žák, ale hned v následujícím kopci jsem se mu opět vzdálil,“ upozornil 22letý biker z Hulína.

VÍTĚZ NA TRATI TŘIKRÁT SPADL, PŘI TOM SI KRVAVĚ ODŘEL LOKET

Cestu za triumfem však neměl vůbec jednoduchou.

,,Na těžké trati jsem třikrát spadl. Už na 10. kilometru těsně za Kostelcem u Holešova před Karlovicemi jsem si krvavě odřel loket na levé ruce. Po závodě to naštěstí spravily tři stehy. Hodně těžký byl závěrečný úsek z Tučap do Prusinovic, kde na polních cestách bylo hodně bahna. Tam jsem musel dokonce dvakrát zastavit a odstranit z kola nánosy bahna. Navíc mi tam spadl řetěz,“ prozradil Vojtěch Neradil.

Vítěz ale jeden z nejpovedenějších závodů v kariéře v sobotu ještě neoslavoval. Hned v neděli se totiž postavil v Machově na Náchodsku na start 66 kilometrů dlouhém závodu, který byl mistrovstvím republiky v maratonu horských kol.

DAŘILO SE TAKÉ DALŠÍM BIKERŮM ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Umístění v první desítce výsledkové listiny vybojovali další kvalitní bikeři. Matěj Malý z Růžďky (2:08:50) skončil šestý, David Bártek z Jarcové (oba Amenity Extrem Sport Team, 2:13:57) sedmý, Martin Rytíř (PSG Mechanix, 2:14:09) osmý, Fryštáčan Radoslav Šíbl (4Ever Cyklo Bulis – TUFO Pardus, 2:15:53) devátý a Jan Mlčák z Cyklosportu Hranice díky času 2:16:27 desátý.

DAGMAR SLADKOVSKÁ BYLA SUVERÉNNÍ

V závodu žen zvítězila Dagmar Sladkovská z Uherského Hradiště (ondrejfojtik.cz team), jež první příčku brala za čas 3:02:55. Stříbrnou pozici vybojovala se ztrátou 12 minut a 16 sekund Aneta Bulisová, třetí byla Lenka Jalůvková (obě 4Ever Cyklo Bulis, 3:17:10), Martina Doleželová ze Sazovic (3:20:11) dojela čtvrtá, Jana Valentová (ondrejfojtik.cz team, 3:28:13) byla pátá.

Dagmar Sladkovská se na Rohálovskou padesátku nijak speciálně nepřipravovala. V týdnu před závodem v okolí Uherského Hradiště najezdila zhruba 100 tréninkových kilometrů.

,,Sobotní závod jsem si chtěla hlavně užít a také poměřit síly s ostatními soupeřkami. Zejména, když jsem si byla hodinu před startem projet zaváděcí kolo. To byla trať ještě suchá,“ těšila se Sladkovská.

NA 25. KILOMERU JÍ PŘESTALA ŘADIT PŘEHAZOVAČKA

Se zazněním startovního výstřelu ale začalo v Prusinovicích pršet a situace se změnila.

,,Proto jsem zapomněla na nějakou taktiku a jela jsem, co to dalo a co mi dovolilo kolo,“ prozradila.

Na 25. kilometru ji však potkala jedna velká nepříjemnost.

,,Přestala mi řadit přehazovačka. A tak jsem se v průběhu dalších kilometrů rozhodovala, jestli mám závod vzdát,“ přiznala bikerka ze Slovácka.

Závod nakonec dokončila a navíc ho vyhrála.

,,Nepříznivé počasí k bikerovým závodům patří,“ neztěžuje si na těžké podmínky Dagmar Sladkovská.

ODPOČÍVALA PŘI POSLECHU ROCKOVÝCH KAPEL

Po závodě si spokojená ženská vítězka pochutnala na dobrém rizotu, na prostranství před prusinovickým obecním úřadem se pobavila při poslechu rockových kapel a v neděli relaxovala jak jinak, než při projížďce na silničním kole.

,,V okolí Uherského Hradiště, Uherského Brodu a Napajedel jsem najela zhruba 60 kilometrů,“ užívala si prodloužený víkend Sladkovská.

ANETA BULISOVÁ MYSLELA NA DOBRÉ UMÍSTĚNÍ

Další úspěšnou regionální bikerkou byla stříbrná Aneta Bulisová z Bystřice pod Hostýnem.

,,Letos jsem zatím najezdila zhruba 2500 tréninkových kilometrů. S týmem jsem byla i na soustředění v Chorvatsku,“ informuje Bulisová.

Do závodu šla s jasným záměrem.

,,Vzhledem k počasí jsem chtěla hlavně se ctí dojet do cíle. Ale myslela jsem i na dobré umístění,“ přiznala.

NA TRATI SPOLUPRACOVALA SE ŠVAGROVOU LENKOU JALŮVKOVOU

Na trati se jí dařilo. ,,Na začátku jsem zvolila rychlejší tempo, ale ve sjezdech jsem si dávala pozor, abych nespadla. Naopak ve výjezdech do kopců jsem se snažila jet svižně. Byl to však hodně náročný silový závod. Bahno bylo nepříjemné. Ovšem jakmile mě dojela moje švagrová Lenka Jalůvková, tak se mi jelo líp. S Lenkou jsme pak na trati spolupracovaly,“ uvedla spokojená 25letá Aneta Bulisová.

PO ZÁVODĚ ŠLA DO PRÁCE

Ta v cíli moc neodpočívala. ,,Po závodě jsem musela jít do práce. Povedený výsledek jsem s manželem Romanem a přáteli oslavila až v neděli večer,“ svěřila se ještě bikerka z Bystřice pod Hostýnem Bulisová.

JELO SE NA TRATI MEZI PRUSINOVICEMI, LÍŠNOU A TUČAPY

Závod měl start i cíl na prostranství před Obecním úřadem v Prusinovicích. Trať mezi Prusinovicemi, Pacetluky, Karlovicemi, Líšnou, Dobroticemi, Holešovem, Tučapy a Prusinovicemi, střídavě vedla po polních cestách, lesních cestách a v některých úsecích i po asfaltových silnicích.

DO CÍLE DOJELO 316 BIKERŮ. V PRUSINOVICÍCH SI ZAZÁVODILO TAKÉ 138 DĚTÍ

V letošním ročníku se do hlavního závodu v Rohálovské padesátce registrovalo 577 bikerů. Ve velmi náročných podmínkách jich do cíle dojelo 316. Z toho 281 mužů a 35 žen. Na Hané si zazávodil také 1 tandem a ve 14 dětských kategoriích se registrovalo 169 dětí. Na start se jich postavilo 138 a všechny závod dokončily.

ZÁVODILO SE NA VELMI ROZBAHNĚNÉ TRATI

Rohálovskou padesátku doprovázelo pravé dubnové počasí. Na startu závodu pršelo a teplota se pohybovala kolem 15 °C. V průběhu závodu začalo svítit slunce a teplota se pohybovala kolem 17 °C. Závod končil pod zataženou oblohou. Trať byla hodně rozbahněná.

GALERIE VÍTĚZŮ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V ROHÁLOVSKÉ PADESÁTCE 2023:

Muži 19 – 22 let: Vojtěch Neradil (PSG Mechanix) 2:04:02

Muži 23 – 39 let: Pavel Žák (Cykloop.cz BT Morkovice) 2:07:25

Muži 40 – 49 let: Emil Hekele (Max Cursor) 2:05:37

Muži 50 – 59 let:: Bronislav Vykopal (OK Cyklo) 2:27:42

Muži 60 – 69 let: Leopold Spáčil (Mondraker Racing team) 2:49:43

Muži nad 70 let: František Nechvátal (cyklo Kněžice) 3:44:54

Junioři 15 – 19 let: Tomáš Neradil ml. (PSG Mechanix) 2:21:54

Ženy 15 – 34 let: Aneta Bulisová (4Ever Cyklo Bulis) 3:15:11

Ženy nad 35 let: Dagmar Sladkovská (ondrejfojtik.cz team) 3:02:55

Tandemy: Filip Dvouletý, Adam Dvouletý (Kola Číhal) 3:53:06

Týmy: 4Ever Cyklo Bulis – TUFO Pardus (František Vinklárek, Radoslav Šíbl, Marek Vykoukal) 6:55:03

Rohálovský biker: Jakub Janda (Rohálov bike team) 2:48:59

TIR (bikeři nad100 kg): Petrik Maksant 2:45:48

VÍTĚZOVÉ DĚTSKÝCH KATEGORIÍ:

Vojtěch Hýžďal (Kolokroužek Zlín), Karolina Vančurová, Václav Šíbl (Cyklokroužek Fryšták – 4Ever Cyklo Bulis), Valérie Müllerová (TUFO CykloZákladna Otrokovice), Tomáš Huťka (TUFO CykloZákladna Otrokovice), Nella Vlhová (Cykloteam MXM Hulín), Dan Čížek (Cyklo Kyjovský MTB Team), Marie Ottová, Vít Valerian (Cykloteam MXM Hulín), Anna Mlýnková (TUFO CykloZákladna Otrokovice), Lukáš Pavelka, Klára Vrzalová, Matěj Dragan (HC Holešov Gators), Gabriela Gabrhelová.

PŘEHLED VÍTĚZŮ VŠECH ROČNÍKŮ V ROHÁLOVSKÉ PADESÁTCE (2010 – 2023):

1. ročník 2010:

Jiří Hradil (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 1:46:37

Veronika Strašilová (Pell´s Team) 2:06:36

2. ročník 2011:

Jan Jobánek (Merida biking team) 1:56:54

Pavla Nováková (Merida biking team 2) 2:42:03

3. ročník 2012:

Jan Jobánek (Merida biking team) 1:42:07

Pavla Nováková (Trek – Ar Brno) 2:06:23

4. ročník 2013:

Pavel Žák (Bike Triatlon Morkovice) 1:51:27

Jana Bednaříková (Amenity – Extrem Sport) 2:19:38

5. ročník 2014:

Kryštof Bogar (Betch.nl superior brentjens MTB) 2:01:39

Irena Berková (Amenity – Extrem Sport) 2:18:51

6. ročník 2015:

Jiří Hradil (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 1:49:12

Irena Berková (Amenity – Extrem Sport) 2:02:12

7. ročník 2016:

Marek Rauchfuss (Bikeranch Drásal) 1:43:15

Radka Pospíšilová (Bikecentrum Olomouc) 2:12:08

8. ročník 2017:

Jan Jobánek (Superior OSTB Team) 1:59:56

Martina Tichovská (USK Praha) 2:18:12

9. ročník 2018:

Jan Jobánek (Superior Suninvent MTB Team) 1:44:53

Zuzana Krzystala – Stepieň (Polsko) 2:03:31

10. ročník 2019:

Johnny Cattaneo (Willier 7C FORCE) 1:45:00

Tereza Tvarůžková (Majala – Rocky) 2:04:53

11. ročník 2020 (závod se jel opačným směrem):

Tomáš Strnka (PSG Cyklosport Chropyně 1) 1:36:30

Julie Malošíková (Cykloteam MXM Hulín) 1:57:41

12. ročník 2021:

Tomáš Ševců (Amenity-Extrem Sport) 1:49:49

Julie Malošíková (Cykloteam MXM Hulín) 2:10:43

13. ročník 2022:

Lubomír Petruš (D2mont Merida) 1:36:47

Dorka Ševčíková (4Ever Cyklo Bulis WOMAN Bystřice pod Hostýnem) 2:04:54

14. ročník 2023:

Vojtěch Neradil (PSG Mechanix) 2:04:02

Dagmar Sladkovská (ondrejfojtik.cz team) 3:02:55