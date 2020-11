„Podle nejnovějších informací má hygiena a ministerstvo zdravotnictví žádost na stole. Čekáme na rozhodnutí hlavní hygieničky. Pokud bude kladné, od soboty jsme připraveni hrát. Snad to bude schválené už dneska," věří Macek.

Extraliga mužů vinou vládních opatřeních přišla o pět kol. Nabízí se tak otázka, jakým způsobem se případně bude znovu pokračovat.

„Situace je v tomhle komplikovaná, protože se odvíjí od oficiálního uvolnění soutěže. Původně jsme předložili návrh o dvou zápasech po sobě, například v režimu pátek-sobota či sobota-neděle, abychom dohnali manko,“ přibližuje. Tímto krokem by se zároveň ušetřilo za testování, které aktivní účastníci zápasu nesmí mít starší více než 48 hodin.

Velkou debatu rovněž vyvolává samotná nákladnost testů.

„Řádově to vychází na 100 000 Kč, notabene, pokud nesloučíme zápasy. Je však nezbytné hrát. Když tomu tak nebude, nedostaneme se k důležitým finančním zdrojům," upozorňuje.

Nejen volejbalovým klubům by tak mohl odlehčit COVID-SPORT 2.

„Jdeme do toho s vědomím, že je vypsaný podpůrný program. Ve čtvrtek by měly být zveřejněny podmínky, jak bude podrobněji vypadat.“

Zda by případně samotní hráči určitým dílem přispívali na jednotlivé testy, řešit odmítá. „To jsme zatím neřešili, je složité o tom mluvit. Sportovní činnost hráčů má zajistit přímo klub," má jasno Roman Macek.

Konečně můžeme do haly

Halovým sportům svitla naděje už uplynulou středu, kdy se poprvé od poloviny října mohli začít připravovat.

„Od rozvolnění trénujeme. Konečně jsem se znovu dostali do haly, před tím jsme tři týdny pobývali v různých venkovních podmínkách. Je to velké zpříjemnění," usmívá se Macek.

Přesto zůstal obezřetný. „Samozřejmě je vidět určitá pauza, samotnou odpověď však uvidíme po prvním odehraném zápase," cílí na páté letošní utkání, které by Fatra podle původního plánu měla odehrát v pondělním televizním střetnutí na půdě Brna.

Po úvodních čtyřech zápasech se volejbalisté Zlína v neúplné tabulce nachází na 9. pozici. Forma přitom začala přicházet právě před přerušením soutěže - Kladno na domácí palubovce porazili 3:1 na sety, na půdě Beskyd dotáhli ztrátu z 0:2 na sady a vybojovali bod.

„Na rozdíl od úvodu sezony jsme zase byli kompletní. Nyní zatím trénují všichni," těší Macka.

Strasti mu tak spíše dělá skutečnost, že jeho svěřenci se nesetkali s koronavirem na vlastní kůži.

„Jsme velmi slabě promořeni. Buď nás to obcházelo nebo jsme byli tak pečliví. Dávali jsme na sebe pozor, i v přípravě. Je otázka, co to s námi udělá. Kdyby čtyři pět hráčů bylo pozitivních, tak v podstatě ani nemůžeme hrát," připomíná, že na rozdíl od fotbalových či hokejových týmů jsou volejbalové výběry početně slabší.