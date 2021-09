Soupeře jste zaskočili hned v úvodu, kdy jste vedli 4:0. Byl to základ k vítězství?

Konečně nám vyšel začátek, to bylo důležité. Kdybychom tak začínali furt, bylo by to super. Myslím si, že jsme opravdu hráli na vrcholu svých možností. Zatlačili jsme je a možná i trochu překvapili.

Čím se vám to podařilo?

Podle mě vším. Hráli jsme, nechybovali, dobře ztrátovali, tlačili jsme na servisu. To podle mě byl dnešní klíč.

V prvním setu se vám povedlo eliminovat největší hvězdu soupeře, smečaře Ngapetha. Měli jste ho „načteného“?

Byli jsme na něho dobře připraveni a zablokovali ho. I to asi dost pomohlo, že jsme stěžejního hráče dostali do nepohody, protože on umí strhnout tým a zbláznit ho, ale i trošku ho potopit. A my jsme si ho dobře pohlídali.

Ve třetím setu jste se za stavu 30:29 už radovali z proměněného šestého mečbolu, ale kvůli dotyku českého hráče sítě, získal bod soupeř. Jak jste to vnímali?

Jsem hrozně rád, že jsme to zvládli, protože jsem tohle zažil párkrát v kariéře a nikdy jsme potom nevyhráli. Proto jsem opravdu hrozně rád, že jsme ten set dotáhli do vítězného konce. V tom jsme ukázali sílu v hlavách.

Dlouhá léta hrajete ve Francii. Pomohly vám proti ní zkušenosti z tamní ligy?

Vím, že mě sledovala spousta lidí. Dokonce manažer Nantes mi už koupil letenku na středu, takže jsem hrozně rád, že mu můžu říct, ať si ji pěkně přesune na příští týden. (smějě se)

Ve středečním čtvrtfinále vás čeká Slovinsko, které jste v Ostravar Aréně porazili v základní skupině 3:1. Bude těžké to zopakovat?

Bude to těžký zápas, ale musíme podat výkon, který jsme předvedli dneska proti Francii, a uvidíme. Tady se jede znovu od nuly. Musíme k tomu přistoupit s tím, že oni jsou pořád favorité a my musíme makat.

Francouzské reprezentanty dobře znáte. Jak se olympijští vítězové z Tokia vypořádali s nečekaným vyřazením z mistrovství Evropy?

Spoustu hráčů znám osobně z ligy a jsou to super kluci. Umí skousnout porážku, i proto jsou tam, kde jsou. Vzali to sportovně, nejsou to žádné panenky, které by potom přestaly makat. O to víc si myslím, že zaberou a pojedou na dalším šampionátu.