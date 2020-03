„Celkově nemám vůbec pocit, že se něco děje. Tady v Tours jsem nic zvláštního nepostřehl. Žádnou paniku nebo útoky na obchody jsem neviděl,“ hlásí s úsměvem sedmadvacetiletý odchovanec zlínské Fatry.

Francie od nedělní půlnoci uzavřela restaurace, bary, kluby, kavárny, kina a obchody, s výjimkou těch se zbožím běžné potřeby. I obyvatelé země galského kohouta mají omezit pohyb na veřejnosti a pokud možno pracovat z domova.

„Současná situace není vůbec příjemná, takže můžeme jenom doufat, že se to brzy zlepší. Až doposud jsme fungovali normálně. Nyní se to ale změní, takže ani nemáme, kde trénovat,“ upozorňuje smečař.

Ve Francii na nemoc COVID-19 zemřelo už 120 lidí. Celkový počet potvrzených případů se o víkendu zvýšil téměř o tisíc a vyšplhal se na 5400. I proto v zemi prezidenta Macrona začali omezovat leteckou, vlakovou a autobusovou dopravu mezi městy.

Paradoxně první kolo komunálních voleb se v neděli uskutečnilo podle plánu.

„Popravdě ani mě to moc nepřekvapilo. Vždyť je to politika,“ říká Bartoš, který samozřejmě sleduje i aktuální dění v Česku.

„Podle toho, co slyším, tak u nás je větší panika než tady. Přitom situace ve Francii je kritičtější,“ připomíná. „Ale možná je dobře, že se u nás snaží zamezit šíření, jak to jen jde,“ přidává.

Musí zůstat ve Francii

Český reprezentant by se nejradši vrátil zpět domů. Musí ale zůstat ve Francii a čekat na vyjádření představitelů ligy, zda soutěž zruší, nebo ne.

Volejbalisté Tours, kteří po 24 kolech s jednobodovým náskokem vévodí nejvyšší francouzské soutěži, by sezonu samozřejmě rádi dohráli. Vždyť ročník mají skvěle rozehraný a dál zůstávají ve hře o cenné trofeje.

„Zatím plníme všechny naše cíle, které jsme si před sezonou řekli, takže můžeme být spokojení, ale vzhledem k situaci není moc co hodnotit,“ prohlásil.

Zatímco až doteď volejbalisté Tours fungovali normálně, od pondělí mají halu zavřenou. Otázka je, co bude dál. Vždyť Světová volejbalová federace už přesunula letošní ročník Světové ligy na období po olympijských hrách v Japonsku a Evropská volejbalová federace přerušila také své poháry.

Bartoš se svými spoluhráči zase kvůli šíření nového typu koronaviru přišel o Final 4 francouzského poháru.

„Turnaj byl přeložen na šestnáctého května, ale upřímně si myslím, že se čeká na vyjádření ligy, která to zruší,“ očekává. „Samozřejmě že nás to štve hodně. Byl to první z našich cílů, kvůli kterým jsme tvrdě trénovali,“ přiznává.

Sport je jako divadlo, bez diváků nemá smysl

Aby toho nebylo málo, může šířící se nákaza připravit sportovce po celém světě o zbytek sezony. Zrušena či přerušena byla většina soutěží a závodů.

„Uvidíme, jaký to všechno bude mít vývoj, ale prostě s tím nic neuděláme,“ ví dobře.

„Samozřejmě by mě to asi mrzelo, kdyby sezona takhle skončila, ale zdraví je na prvním místě,“ uvědomuje si.

Bez diváků ale hrát nikdo nechce.

„Dokázal bych si představit, že bychom bez lidí a v prázdných halách dohráli poslední dvě kola základní části, ale play-off bez fanoušků nemá podle mě smysl, protože utkání ztrácejí atmosféru,“ říká Bartoš.

„Sport je v jistém smyslu jako divadlo, dělá se to hlavně pro diváky. Kluby by poztrácely spousty peněz,“ dodává český reprezentant.