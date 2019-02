Zlín /ROZHOVOR/– Radost z vítězství si po dlouhé době mohl vychutnat i slovenský volejbalista ve službách Zlína Dominik Mračko. Osmadvacetiletý smečař, jenž v době absence libera Přemysla Obdržálka zastává právě post režiséra obrany, se se svojí rolí dlouho sžíval.

Dominik Mračko (v modrém). Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

V sobotu ale Zlín poslední Odolenou vodu přehrál 3:0 a v neděli v předehrávce 23. kola extraligy ji doslova smáznul s palubovky.

Čekal jste až tak jednoznačnou odvetu?

Rozhodně ne. Soupeř oproti prvnímu zápasu dost polevil. Oslabili jej navíc dva hráči, a to se projevilo. Netlačil tolik servisem, spoustu věcí nám ulehčoval. Lehké míče vyhazoval do autu. Připomínalo mi to naše výkony před měsícem.

Z celkových šesti setů vás Odolená Voda potrápila jen v tom druhém, je to tak?

Bylo to dané tím, že soupeř hodně riskoval. Hlavně při servise, kdy dával tvrdé skákavé podání. Tím nás donutili přihrávat v trojici a chvílemi jsme s tím měli problémy. Ale pak zase polevili, dva nebo tři servisy jim nevyšly a vrátili se k lehkým plachtám.

I na vás bylo vidět, že si zápasy po sérii nezdarů hodně užíváte.

Obě utkání nám díky bohu vyšly. Těší nás, jak jsme konečně zahráli. Stejně jako získaných šest bodů. Poslední dva týdny jsme na trénincích makali na dvě stě procent, abychom je měli. Věřím, že nás tyto dva zápasy vykopnou výše, a že už budeme hrát ve větší pohodě.

Osobně jste se dlouho s rolí libera sžíval, pomohl vám v něčem příchod nahrávače Michala Sládečka?

Taky, ale spíš jsem si vzal k srdci nedávné výtky kapitána Čajana. V době, kdy se nám nedařilo, jsme si právě my dva hodně řekli. Každý pak začal sám u sebe, změnili jsme přístup k tréninkům, začali makat a o tomto víkendu to vše v pozitivním smyslu vyvrcholilo.

Teď vás ale čeká dlouhá pauza, nemůže to být na škodu?

Může, ale co se dá dělat. Právě teď bychom potřebovali nastoupit proti soupeřům, jako je Brno, Praha nebo Příbram. Cítíme, že jsme v pohodě a že by se nám mělo dařit. Na druhou stranu máme tři týdny, abychom se připravili na České Budějovice. Budeme chtít s nimi uhrát dobrý výsledek a pak nás čekají příjemnější soupeři, se kterými už musíme bodovat.