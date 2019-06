„Trénujeme do poloviny června, tento týden končíme,“ hlásí kouč Fatry Přemysl Obdržálek.

Svěřence nehonil po kopcích, ani je nemučil na atletickém ovále. Čechmánek a spol. se připravovali vyloženě s balonem na hale, odkud si odskočili na pár tréninků do posilovny.

„S přístupem hráčů jsem spokojený. Kluci to odmakali, i když ani jinou možnost neměli, protože mají platné smlouvy, takže k tomu všichni přistoupili jako profesionálové,“ usmívá se Obdržálek.

Menší úlevy dostali pouze starší hráči, zbytek mladého týmu makal naplno. „Snad se dřina projeví v nové sezoně,“ věří trenér volejbalistů Zlína.

Nyní dostanou hráči Fatry volno, znovu se sejdou až na začátku srpna, kdy odstartuje klasická letní příprava. Soustředění v plánu není, což se ale ještě může změnit. Moravané absolvují tři nebo čtyři antukové turnaje, pak se přesunou pod střechu do haly, kde odehrají kolem deseti přípravných duelů.

„Myslím, že to bude stačit,“ usmívá se Obdržálek.

Nová sezona odstartuje po mistrovství Evropy mužů až na začátku října. Do té doby mají trenéři Fatry čas na práci i složení týmu.

Zlíňané momentálně řeší především pozici nahrávače. Slovák Peter Barták totiž v klubu po dvou letech skončil. Místo něj dostane šanci teprve devatenáctiletý Radim Šulc.

Mládežnický reprezentant svůj potenciál ukázal už v minulé sezoně, kdy za Bartáka několikrát úspěšně zaskočil. Problém je, že na soupisce Fatry je zatím jediným nahrávačem.

„Jednáme s některými hráči. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Mužstvo bychom ale chtěli doplnit,“ ujišťuje Obdržálek. Jinak by ale družstvo mělo pokračovat ve stejném složení.

Zavedená filozofie klubu dávat šanci mladým tuzemským hráčům se totiž nemění. „Týmu, který je o rok starší a zkušenější, věříme,“ říká kouč Fatry.

„Připomínám, že i když jsme hráli pouze s domácími borci, tak jsme skončili o jednu příčku hůře než soupeř, který měl v kádru čtyři cizince,“ upozorňuje někdejší vynikající libero.

Moravané by se rádi po dvou letech znovu dostali do play-off. Třeba Zlínu do vyřazovacích bojů pomohou exotické posily z Kuby, kde šéf klubu Roman Macek jednal s tamními funkcionáři o případné spolupráci.