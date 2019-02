Zlín – V prvním extraligovém utkání v novém roce neuspěli. Volejbalisté Zlína doma ve 13. kole podlehli Brnu 1:3 na sety. V tabulce poklesli na 7. místo. Další utkání odehrají v sobotu 16. ledna na půdě Karlovarska. „V zápase byly úseky, kdy jsme hráli dobře, ale nevydrželi jsme pod tlakem servisu," uvedl trenér a manažer Fatry Roman Macek

FATRA ZLÍN – VOLEJBAL BRNO 1:3 (23, –18, –23, –21)

Domácím se perfektně povedla úvodní sada, ve které tahali za delší konec a nakonec zvládli i vyrovnanou koncovku. Jenže v dalším průběhu výborného utkání s řadou dramatických momentů už se jim podobný kousek nepodařil. „První set jsme podávali lépe než soupeř. Jenže od druhého dějství nás Brno zatlačilo servisem, my jsme měli problém s útokem a z toho rezultovalo, že jsme byli pořád o krok dozadu. V některých úsecích jsme sice byli jakože nahoře, ale pak se soupeř zase trefil do podání a byť jsme hráli následně na tři klasické přihrávače, v koncovce třetího setu jsme dostali takřka tři přímé body, ve čtvrté sadě to samé," konstatoval 53letý kouč.

Pod tlakem navíc volejbalisté Zlína dělali nevynucené chyby a k tomu Brno zdobila velmi dobrá obrana v poli. „To je pravda. Bylo to možná i dílem našeho méně razantního útoku. Neměli jsme jej úplně dobře připravený, protože jsme byli pod tlakem na servisu," poznamenal Macek.

Po porážce Fatra klesla na sedmou příčku v tabulce. Má na kontě 18 bodů, přičemž na pátou pozici ztrácí dva body, na nepostupové 9. místo do play-off má k dobru čtyři body. Že by se ale dostávala pod tlak, to zlínský trenér odmítá. „Nedívám se na to z této optiky. Kdyby se Brnu tak nedařil servis, mohli jsme získat úspěšnější výsledek. Když si budeme v herních činnostech vést na takové úrovni, na jaké jsme schopní, na tlak se nebudeme muset ohlížet. Soutěž je letos vyrovnaná, to si říkáme pořád," podotkl Macek.

Nejvíce bodující hráči: Kolář 20, Vašíček 16, Navláčil 10 – Hrazdira, Goodell 20, Sukharev, Klapal 12. Rozhodčí: Velinov, Marschner. Čas: 111 minut. Diváci: 400. Zlín: Barák, Uchytil, Vašíček, Kolář, Navláčil, Mlčuch, libero: Obdržálek. Střídali: Přikryl, Hupka. Trenér: R. Macek.

DALŠÍ VÝSLEDKY: Ostrava – Příbram 0:3, Odolena Voda – Ústí n. L. 3:0, Praha – Karlovarsko 0:3, Kladno – Benátky n. J. 3:2.

1. České Budějovice 12 12 0 36:8 1053:845 34

2. Liberec 12 9 3 31:15 29

3. Karlovarsko 13 9 4 33:15 28

4. Brno 13 10 3 31:20 27

5. Odolena Voda 13 7 6 27:23 20

6. Příbram 13 7 6 23:27 18

7. Zlín 13 6 7 23:26 18

8. Benátky nad Jizerou 13 5 8 25:27 18

9. Ostrava 13 5 8 20:29 14

10. Kladno 13 4 9 23:33 13

11. Ústí nad Labem 13 2 11 11:36 6

12. ČZU Praha 13 1 12 12:36 6