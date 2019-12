„Soupeř nás předčil velkou bojovností, která v koncových situacích rozhodla. Také měli domácí větší dávku štěstí. Náš výkon nebyl špatný, ale bohužel to nestačilo,“ uvedl kapitán poražených Michal Čechmánek.

Podle zlínského trenéra Přemysla Obdržálka byli Středočeši lepší na servisu.

„Měli výbornou plachtu, což rozhodlo, protože my jsme nevydrželi ten tlak,“ míní kouč Fatry, který litoval hlavně prohraného čtvrtého setu. „Za stavu 21:19 domácí na servisu výborně hráli a tlačili nás a my jsme to neustáli,“ pravil Obdržálek.

Kladenští volejbalisté si po náročné šichtě zhluboka oddechli.

„Zaplať pán Bůh za tři body. Začali jsme poměrně v klidu, čekali jsme na zlínské chyby. Po prohraném setu ale v našem týmu zavládla nervozita . S velkou porcí štěstí jsme zápas dotáhli do vítězného konce,“ prohlásil domácí kapitán Adam Zajíček.

Kouč Kladna Milan Fortuník neměl v sobotním zápase k dispozici některé hráče, proto neustále míchal se sestavou. „K vítězství jsme se spíš protrápili, ale jsem rád za tři body,“ dodal.

Zlínští volejbalisté se pokusí venkovní porážku odčinit zase před vlastním publikem. Proti favorizovanému Liberci to ale bude mít v sobotu velmi složité.

Uniqa extraliga volejbalistů, 10. kolo -

Kladno - Zlín 3:1 (19, -15, 25, 22)

Nejvíce bodů: Kuboš 19, Vemič 12, Hýský 9 - Motyčka 19, Čech 18, Adamec 16.

Rozhodčí: Marschner, Kvarda. Diváci: 734.

Kladno: Vemič, Zajíček, van Haarlem, Moník, Sobotka, Kuboš, libero Vostárek. Střídali: Fortuník, Mikulenka, Hýský.

Zlín: Šulc, Čech, Čechmánek, Adamec, Motyčka, Navláčil, libero Viceník. Střídali: Vašíček, Kozák, Varous.

Výsledky 10. kola: Brno - Lvi Praha 3:2 (-27, 16, -22, 15, 6), Liberec - České Budějovice 3:0 (16, 22, 21), Odolena Voda - Příbram 3:2 (-22, 27, 25, -21, 16), Beskydy - Ústí nad Labem 3:1 (19, -17, 18, 20). Předehráno: Karlovarsko - Ostrava 3:2 (23, 22, -20, -22, 8)

1. Karlovarsko 11 9 2 919:785 28

2. České Budějovice 12 9 3 1023:963 25

3. Liberec 10 7 3 911:856 18

4. Lvi Praha 10 6 4 865:858 18

5. Brno 10 6 4 935:879 18

6. Ostrava 11 5 6 915:920 15

7. Kladno 10 4 6 908:929 15

8. Odolena Voda 10 6 4 908:930 14

9. Beskydy 10 3 7 844:903 11

10. Zlín 10 3 7 777:831 10

11. Příbram 11 2 9 958:1009 9

12. Ústí nad Labem 11 3 8 842:942 8