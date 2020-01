Odvetu zvládli, po prvním zpackaném venkovním zápase to ale na postup v žádném případě nestačilo. Zlínští volejbalisté po výsledcích 0:3 a 3:2 skončili ve třetím kole Českého poháru mužů, nyní se mohou soustředit na důležité extraligové boje.

Volejbalisté Zlína. Ilustrační foto | Foto: Deník / Libor Kopl

„Je škoda, že jsme nepostoupili do čtvrtfinále, ale pokazili jsme si to sami už v úvodním zápase v Ostravě, kde se nám to vůbec nepovedlo. Doma to bylo lepší, ale pořád čekám od mužstva lepší výkon,“ přiznává kouč Fatry Přemysl Obdržálek.