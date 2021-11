Vytáhlý smečař na život v údolí řeky Dřevnice nikdy nezapomene. „Zlín je takové studentské město s moc fajn atmosférou. Byl jsem tam spokojený,“ vypravuje. Co ale naplat – volejbalově už Fatru přerostl. „V klubu jsem stagnoval, potřeboval jsem nový impulz. Cítil jsem, že u Lvů jsou pro to ideální podmínky, výkonnostně se mohu někam posunout,“ uvedl Čech v den přestupu.

Svého podpisu na smlouvě nikdy nezalitoval. I když přiznává, že začátky byly krušné. „Všechno bylo o dost větší. Praha je milionová metropole. Šlo o velký skok,“ líčí 24letý hráč. Problémy mu například dělalo vyznat se v hromadné dopravě. „Chvíli trvalo, než jsem si zapamatoval zastávky. Tápal jsem, kde vystoupit a jak se dostat do haly na trénink,“ sděluje smečař, kterému se po Zlínu občas zasteskne. „Hlavně po kamarádech, které jsem si tam ve škole i na volejbale našel,“ vypočítává.

Zase si vše vynahradil novými zkušenostmi – představil se v CEV Cupu a relativně brzy se propracoval do základní sestavy. „Ve Lvech je to jiné než ve Zlíně. Tam stála hra na dvou až třech hráčích, tady může nastoupit kdokoli, a týmu pomůže,“ řekl Čech v polovině listopadu, kdy se s mužstvem chystal na pohárovou odvetu a boj o první místo extraligy. Ani jeden z duelů ovšem nevyšel – s Evropou se Pražané rozloučili přes výhru 3:2 nad Galati a po porážce 1:3 s Českými Budějovice klesli na pátou příčku nejvyšší domácí soutěže. „Nálada není optimální, ale nemůžeme chodit se svěšenou hlavou. Byli jsme všichni moc nervózní. Moc jsme chtěli a svazovalo nás to. Musíme se už koukat jen dopředu,“ burcuje smečař před utkáním se Zlínem.

K němu dojde na samotný závěr týdne a dalo by se čekat, že Čech nyní intenzivně komunikuje s bývalými spoluhráči. „Štěstí jim klidně popřeji, ale až od dalšího kola,“ usmívá se. „Ve Zlíně jsem bydlel s liberem Adamem Viceníkem. Nejvíce si píšu s ním a univerzálem Jirkou Adamcem,“ prozrazuje. Co je tedy obsahem chatů? Fanoušci by si jistě přáli peprné hecování a sázky. „Na ně asi nedojde. Myslel jsem si, že něco proběhne před prvním utkáním Českého poháru, co jsme odehráli ve Zlíně. Šlo ovšem o normální zápas. Občas jsme se na sebe jen podívali skrz síť a usmáli se,“ popisuje smečař.

Z loňska dobře ví, jaké to je nastupovat jakou outsider, z letoška, co je to být favoritem. „Outsider má všechno jednodušší, nic se od něj nečeká. Zlín bude hrát venku a může jen získat. My doma a nesmíme zaváhat,“ uvědomuje si volejbalista. „Musíme předvést svoji hru, nestresovat se a zvítězit,“ zdůrazňuje. To neznamená, že by Fatru podceňoval: „Mají celkem dobrou přihrávku. Jejich nejlepším hráčem je smečař Lukáš Čeketa. Toho asi budeme bránit jinak než ostatní. Bude to náročné,” míní Čech, jenž zve fanoušky nejen na nedělní extraligový duel se Zlínem, ale i na pondělní odvetu Českého poháru se stejným soupeřem (14.00 Unyp arena – první zápas 3:0 pro Lvy). „Doufáme, že dorazí co nejvíce diváků. Bude to dobrý volejbal,“ slibuje.

