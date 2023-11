Atleti z TJ Jiskra Otrokovice ve spolupráci s rodinou Podmolíkových, kamarády a přáteli, v sobotu 4. listopadu pořádají 23. ročník Otrokovického půlmaratonu. Ten letos bude také Mistrovstvím Moravy a Slezska v půlmaratonu mužů a žen.

Foto: archiv pořadatele

Start 21,1 kilometru dlouhého závodu, který je Memoriálem MUDr Josefa Podmolíka, je v prostorách mezi lanovým centrem Lanáček a Městskou sportovní halou, v 13.15 hodin. Cíl bude na stejném místě.

Závod se koná jako ContiRunningDay. Hlavními partnery jsou město Otrokovice a Zlínský kraj. Závodit bude i otrokovická starostka Hana Večerková.

,,Trať s asfaltovým povrchem, certifikovaná podle pravidel World Athletics, je rozložená do 7 okruhů a povede ulicemi města. Má absolutně rovinatý charakter. Převýšení 3018 metrů dlouhého okruhu jsou necelé 4 metry,“ informuje předseda organizačního výboru Aleš Prudký.

V půlmaratonu při loučení se stávající tratí zaútočí na traťový rekord trio Keňanů. ,,A to mistr světa ze štafetového závodu v krosu z roku 2017 Benard Koros, ale ještě rychlejší osobní rekordy mají Albert Tonui a Hillari Kymaiyo. Sekundovat jim bude držitel českého traťového rekordu Jiří Homoláč, k favoritům na přední umístění patří i syn slavného otce Filip Vabroušek a také Dominik Chlupáč. V ženách platí totéž. Všechny tři běžkyně z Keni mají rychlejší půlmaratonské osobní rekordy, než je půlmaratonský v Otrokovicích. O rekordní čas se pokusí Glorius Jepkirui. Ruth Matebo a Rabecca Chepkwemoi. Chybět nebude ani loňská vítězka Eva Filipová. Rychlejší českou by ale měla být mladá talentovaná vytrvalkyně Gabriela Veigertová. Díky nim by i v českých rekordech mohlo dojít k posunu. Bohužel chybět bude po zranění vracející se účastnice mistrovství světa ve Ski runningu – horském běhu, domácí Barbora Macurová. Ta se možná představí ve štafetách,“ informuje manažer závodu Michal Petřík.

Pořadatelé v půlmaratonu vypsali 4 kategorie mužů a 4 kategorie žen. Kromě toho se v Otrokovicích od 8.30 hodin ještě uskuteční 63,3kilometrový závod (maratonu a půl) a na stejné trati také štafetový maraton a půl mix/ženy.

Vypsaný je také Otrokovický maraton, který se poběží jako Mistrovství Moravy a Slezska v maratonu.

,,Maraton a půl se v listopadovém termínu v Otrokovicích letos koná naposledy, protože příští rok se tento dálkový závod přesune na jaro. Bude dlouhý 100 kilometrů a v Chřibech ho uspořádá Skáj team. Letos se v něm na startu objeví oba dva držitelé traťových rekordů, legenda českého dálkového běhu Daniel Orálek a Slovenka Ivana Butoracová. Na této trati si možné zazávodí i další sportovní legenda Petr Vabroušek. Ten se ale až na poslední chvíli rozmyslí,

jestli bude závodit v maratonu a půl, nebo maratonu. V maratonu bude závodit i domácí Filip Bukovjan,“ prozradil ještě Michal Petřík.

V Otrokovicích jsou připravené i vložené dětské a dorostenecké závody. Všechny seniorské i mládežnické závody se konají v rámci letošního Síť 21 běžeckého festivalu Otrokovice 2023.

Poslední ročník Otrokovického půlmaratonu v roce 2022 vyhrál Jan Kohut (Fenix Sport Blansko, 1:09:42). V závodu žen zvítězila Eva Filipová (AK Olymp Brno, 1:19:31).

Mužský traťový rekord v Otrokovickém půlmaratonu drží účastník olympijských her v roce 2016 v Rio de Janeiru Kipkosgei Nelson Cherutich z Bahrajnu.

Ten se v roce 2018 blýskl časem 1:04:55. Mezi ženami je držitelkou traťového rekordu z roku 2014 Peris Jerono z Keni. Ta před devíti lety dosáhla času 1:13:37.