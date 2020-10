„Klubům jsme nedoporučili účelově zvyšovat počty pořadatelů na úkor vlastních fanoušků. Víme, že řada celků se chce svým nejvěrnějším zavděčit, aby zápas svého týmu viděli třeba s vestou na sobě. Ale situace opravdu není dobrá, je vážná, o čemž svědčí nejen vysoká čísla nakažených, ale především kompletní zastavení sportu v nadcházejících dvou týdnech,“ připomněl Stanislav Travenec, předseda Sportovně-technické komise Zlínského krajského fotbalového svazu a člen jeho vedení.

O tomto víkendu tak platí, že mistrovského fotbalového zápasu se může zúčastnit maximálně 130 osob.

„Tady součet všech hráčů, rozhodčích a osob zabezpečujících organizační a technické zázemí zápasu. Nikdo další se na utkání nedostane,“ shrnul Travenec, který si prozatím pochvaluje zodpovědný přístup drtivé většiny klubů v regionu.

„O tom svědčí relativně malý počet týmů v karanténě. Zejména v mužských soutěžích jsem popravdě čekal jiné, mnohem vyšší číslo,“ přiznal šéf STK s tím, že mu naopak vrásky dělalo uplakané počasí.

„Je to velká škoda. Řada utkání, hlavně těch mládežnických, už bylo kvůli dešti a špatným terénům odložena na listopadové termíny,“ upozornil.

Navíc již po čtvrtečním rozhodnutí vlády ČR je jasné, že minimálně další dvě kola budou odložena.

„A to není konečné číslo. Určitě se pokusíme v závislosti na počasí odehrát co nejvíce zápasů. Ale již nyní tuším, že do konce roku všechny utkání podzimu neodehrajeme, dost jich bude odloženo na jaro příštího roku. Taková je tvrdá realita,“ krčí smířlivě rameny Travenec.

Jakékoliv kompenzace s odložením zápasů řešit okresní a krajské svazy nebudou.

„Tyto věci má v kompetenci FAČR, jeho vedení jedná se zástupci vlády. Jak vše dopadne, je zcela v jejich rukou. My současný stav bereme jako realitu,“ dodal Stanislav Travenec.