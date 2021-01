Věkem ještě dorostenka Michaela Daňková zaujala v barvách interligového PSG o víkendu na palubovce mistra, kde sice v duelu Davida s Goliášem porážce zabránit nedokázala, ale rozhodně upoutala zrak svým výkonem a hned osmi vstřelenými góly!

„Rozhodně to byl můj nejlepší výkon, především po střelecké stránce. Ale na hřišti jsem byla v některých úsecích nervózní. Musím na sobě ještě hodně pracovat,“ přiznává čerstvě 18letá Daňková, jeden z velkých talentů zlínské líhně, která při zdravotních problémech opor týmu dostala na palubovce větší prostor.

Navíc na jejím oblíbeném postu – střední rozehrávky.

„O místo v základu jsem si asi ještě neřekla, ale samozřejmě se o to chci rvát. Do budoucna je to můj cíl,“ usmívá se studentka zlínského gymnázia TGM, která o víkendu musela vyřídit nespočet blahopřejných zpráv.

„Hned v šatně a poté cestou domů na mě vyskočila hromada milých reakcí, za které jsem ráda a děkuji,“ směje se házenkářka Zlína.

Co pokladník týmu, už si na vás zgustnul?

Jelikož jsem už odehrála pár zápasů za první tým žen a nějaké góly dala, tak ne. Ale uvidím, třeba ještě dojde a něco na mě vymyslí.

Jaká odměna na vás čekala doma?

Protože jsme se vrátili pozdě v noci, tak žádná, rodiče už spali. Ale ráno mi to vynahradili.… Rodiče sledují všechny mé zápasy a fandí.

Jako tým jste ale vysoko prohrály (21:35). Dalo se vůbec v Mostě uspět?

Most je mistr a nejlepší tým soutěže! Má zkušené hráčky, řada z nich je v reprezentaci a jsou jsou i účastníky Ligy mistrů. Uspět se dá s každým a i nyní jsme toužily po bodech, ale aby to vyšlo právě se silným Mostem, to by se muselo všechno sejít na 120 procent! A to nyní neklaplo.

Jak se poslouchalo hodnocení a pochvala od trenérů?

Pochvala od trenérů byla příjemná, ale větší radost by byla, kdybychom bodovaly.

Jak náročný, v čem je pro vás přechod do seniorské házené?

Interliga je určitě rychlejší a také i o dost tvrdší než dorostenecká… Postupně si zvykám, hodně mi také pomáhá reprezentace, kde se hraje také rychle a tvrdě a na této úrovni se setkávám s nejlepšími hráčkami Evropy.

V čem se ještě musíte zlepšit, kde cítíte rezervy?

Momentálně pracuji na své síle, která je vždy potřeba. A také na přesnosti střelby. Pořád je na čem pracovat!

Patříte i k oporám juniorské reprezentace. Jakého úspěchu jste již dosáhla?

Mým největším úspěchem je už pozvánka do reprezentace, co se výsledku týče, tak vítězství na mistrovství Evropy ve skupině B v Itálii.

Sledujete zahraniční házenou? Komu nejvíce fandíte?

Můj nejoblíbenější tým je Györ, ale mám ráda i Vipers Kristiansand a THW Kiel.

Máte vzor?

Už dlouho sleduji hru Nory Mörk a Oftedal.

Čeho byste chtěla v házené dosáhnout?

Především bych se chtěla prosadit do základní sestavy žen v Mol lize a v neposlední řadě dokončit studium. Mým snem je si zahrát v prestižní zahraničí lize.

Sledujete MS v Egyptě?

Ano, když mám čas, tak se podívám. Konkrétně nikomu nefandím, ale ráda sleduji severskou házenou – zápasy Dánska, Norska či Švédska. Je tam mnoho zkušených hráčů, nejvíce se mi líbí hra Sandera Sagosena.

VIZITKA

Michaela Daňková

Narozená 9. ledna 2003 ve Zlíně Zlín, studentka sportovního gymnázium Zlín TGM

Házenou hraje od 6 let, díky svému staršímu bratrovi. Má ráda kolektivní sporty, házenou proto, že je to rychlá hra, kde padá hodně gólů.

Největší úspěchy: s reprezentací: 1. místo na ME sk. B v Itálii, 5.místo ve Švédsku, účast na Letní olympiádě mládeže v Ázerbájdžánu.

se Zlínem: mistr žákovské ligy 2016/17, několikanásobný šampion v mistrovství škol.